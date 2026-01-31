Hundeschlittenrennen: Anspruchsvolles Rennen lockt Musher aus ganz Europa

Internationale Teams auf steilen Abfahrten: Das Schlittenhunderennen im Grenzgebiet zwischen Bayern und Österreich zieht Hundefans aus vielen Ländern an.
Bad Hindelang - Zahlreiche Schlittenhundefans aus verschiedenen Ländern Europas sind im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet zu einem internationalen Rennen zusammengekommen. Wie die Veranstalter berichteten, waren mehr als 100 Teams mit mehr als 500 Hunden angekündigt. Die Rennstrecke verlief von Bad Hindelang im Allgäu in die österreichische Nachbargemeinde Schattwald und zurück.