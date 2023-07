Mit Hilfe von Gesichtserkennung hat die Polizei 400 Menschen identifiziert, die mit den Ausschreitungen beim AfD-Landesparteitag Anfang März in Offenburg in Zusammenhang stehen sollen. Sie erwartet nun ein „juristisches Nachspiel“, erklären Polizei und LKA.

Die Aufarbeitung hat vier Monate gedauert, jetzt vermelden die Ermittler einen Erfolg: Die Polizei hat rund 400 Tatverdächtige im Fokus, die mit dafür gesorgt haben sollen, dass der Protest gegen den AfD-Landesparteitag im Frühjahr in Offenburg aus dem Ruder lief.

„Die entsprechenden Anzeigen werden in den kommenden Wochen an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe übergeben“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Offenburger Polizeipräsidiums und des Landeskriminalamts vom Freitag. Die Tatvorwürfe seien vielfältig und reichten von Verstößen gegen das Versammlungs- und Waffengesetz über Sachbeschädigungen und Beleidigungen bis hin zu Landfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte.

Nach einer zunächst friedlich verlaufenden Veranstaltung mit rund 1200 Menschen waren am 4. März Einsatzkräfte und Teilnehmer einer zweiten Demo wenige hundert Meter von der Messe Offenburg entfernt aneinandergeraten (wir berichteten mehrfach).

Mann greift Polizisten mit Feuerlöscher an

Die Situation eskalierte und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. Dabei sei „unter anderem der Inhalt eines Feuerlöschers gezielt gegen Einsatzkräfte der Polizei versprüht und hierdurch etliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt“ worden, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Freitag. Das mehrfache Angebot von Polizei und Behörden zur Kommunikation und Kooperation habe bei den unfriedlichen Demonstrationsteilnehmern auf taube Ohren gestoßen.

Die Folge sei „ein konsequentes Einschreiten und beweissicheres Ahnden begangener Straftaten und Rechtsverstöße“ gewesen. Mit „großem Arbeitsaufwand“ sei das nun auch gelungen: Konkret spricht die Polizei in zum einen von dem mutmaßlichen Verantwortlichen des Feuerlöscher-Angriffs, der nun identifiziert wurde. „Trotz der Vermummung seines Gesichts und dem Untertauchen im vermeintlichen Schutz der Menschenmenge, konnte er mit Hilfe von Spezialisten der Gesichtserkennung identifiziert werden“, so die Mitteilung. Der 23-jährige Mann sei polizeibekannt. Am 6. März sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dessen Wohnung durchsucht worden, wobei sein Handy als Beweismittel beschlagnahmt worden sei.

Zudem stehe ein 22-Jähriger in Verdacht, bei den Ausschreitungen die Einsatzunterlagen der Polizei widerrechtlich an sich genommen und eingesteckt zu haben. Dabei geht es offenbar um die im Netz aufgetauchten sensiblen Einsatzdokumente. Auch Namen und Kontaktdaten von Demo-Anmeldern waren damals so öffentlich geworden. Lange war nicht klar gewesen, wie die Unterlagen in unbefugte Hände geraten konnten.

Unterlagen tauchen bei Durchsuchung nicht auf

Auf eine sogenannte kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion Anfang Mai teilte Innenminister Thomas Strobl dann mit, dass „eine aktive Wegnahme durch Dritte nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden“ könnte. „Eine mittlerweile identifizierte Person nahm die auf dem Boden liegenden Unterlagen an sich“, hieß es. Gegen den 22-Jährigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz ermittelt, teilt die Polizei am Freitag mit. „Das Gesicht des Mannes war zum Tatzeitpunkt ebenfalls vermummt, doch auch er konnte durch den Einsatz von polizeilichen Spezialisten überführt werden.“ Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien die Einsatzunterlagen jedoch verschollen geblieben. Die Tatverdächtigen des Feuerlöscher-Angriffs sowie des Falls mit den eingesteckten Einsatzunterlagen sind laut Polizei dem linksextremen Spektrum zuzuordnen.

20 weitere Personen unter den 400 identifizierten Demo-Teilnehmern sind für die Polizei offenbar keine Unbekannten: „Sie stehen im Verdacht, zusammen mit 20 weiteren Personen Ende Dezember 2022 die Außenwände der Justizvollzugsanstalt in Offenburg mit Parolen besprüht zu haben“, heißt es. Mutmaßlich linke Aktivisten hatten damals am Gefängnis für Wirbel gesorgt. Riesige Schriftzüge wie „Gegenmacht aufbauen!“ und rote Farbkleckse waren auf der Betonwand zu sehen gewesen.

So geht es weiter

Alle 400 Identifizierten müssen sich nun einem „juristischen Nachspiel stellen“, erklärt die Polizei in der Mitteilung. Für die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg und des Polizeipräsidiums Einsatz sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. „Nun gilt es die vorhandenen Videoaufzeichnungen den begangenen Straftaten weiter zuzuordnen.“