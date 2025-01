Hunderte Stellen zu besetzen: So will der Europa-Park um neue Mitarbeiter werben

Der Europa-Park lädt im Februar und März erneut Jobsuchende zu seinen Bewerbertagen ein. Mit einem Format, das „Speed-Dating“ (schnelles Kennenlernen) und ein Vorstellungsgespräch kombiniert, haben Interessierte die Möglichkeit, vom 12. bis 14. Februar im Europa-Park-Hotel „El Andaluz“ sowie am 25. Februar und 11. März in der Wasserwelt Rulantica das Familienunternehmen und seine Karrieremöglichkeiten kennenzulernen.

Mit mehr als 5200 Mitarbeitenden zählt das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern in Südbaden, heißt es in der Pressemitteilung des Freizeitparks.

Für die kommende Saison werden 400 neue Mitarbeiter gesucht, die in unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen ihren beruflichen Weg starten können. Das Ruster Unternehmen eröffne vielseitige Karrieremöglichkeiten in einer Vielzahl an Arbeitsbereichen. An den Achterbahnen, den Wasserrutschen in der Wasserwelt Rulantica oder in den zahlreichen Läden warte ein aufregendes Arbeitsumfeld, wirbt der Europa-Park.

Viele Jobs in den Hotels des Freizeitparks

Auch in der Gastronomie gebe es in den zahlreichen Restaurants und Cafés abwechslungsreiche Aufgaben, während die Tätigkeiten in den Hotels, etwa an der Rezeption oder im „Housekeeping“, ebenso vielfältig seien.

„Mache einen Job zu Deinem Job!“ lautet das Motto, unter dem der Europa-Park die Bewerber einlädt. In individuellen Gesprächen lernen die Kandidaten das Unternehmen kennen und können – bei erfolgreichem Abschluss – ihren Arbeitsvertrag direkt vor Ort mit nach Hause nehmen, so die Mitteilung weiter.

Eine vorherige Anmeldung wird empfohlen und ist unteranderem online unter www.europapark.de/jobs oder per E-Mail an jobs@europapark.de möglich. Anschließend erhalten die Bewerber einen persönlichen Vorstellungstermin im Rahmen der Bewerbertage. Wer sich kurzfristig entscheidet, kann auch ohne Voranmeldung vorbeikommen, so der Europa-Park.