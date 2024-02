In den Hallen im Bürgerpark tummeln sich derzeit Massen von Schülern. Veranstalter Taner Demiralay und OB Markus Ibert haben die Berufsinfomesse „Jobklahr“ am Freitagmorgen eröffnet. Heute und morgen können sich die Jugendlichen über Ausbildungsangebote informieren.

Rund 50 Firmen aus Industrie, Verwaltung, dem sozialen Bereich und mehr werben in der Mehrzweckhalle und der angrenzenden Sporthalle im Bürgerpark für eine Ausbildung oder ein Praktikum bei ihnen.

Schon kurz vor der Eröffnung um 9 Uhr hatten sich zahlreiche Schüler eingefunden, wurden von ihren Lehrern instruiert und lauschten dann den Eröffnungsworten von Organisator Taner Demiralay. „Wir wollen zeigen, was in Lahr und Umgebung möglich ist“, wandte er sich an die Schüler. OB Markus Ibert wünschte den Schülern, „mit offenen Augen“ über die Messe zu gehen und sich mehrere Berufe anzuschauen.

Lesen Sie auch

Dazu haben die Schüler am heutigen Freitag bis 16 Uhr und am morgigen Samstag von 9 bis 16 Uhr die Gelegenheit.