Hunderte Kurse: Keine Zeit für Langeweile bei der Volkshochschule Wiesental

Die VHS Wiesental bietet fast 300 Kurse in verschiedenen Bereichen an. Am ersten Tag nach dem Auflegen des Programms fürs kommende Semester lagen 500 Anmeldungen vor.

Das Programm ist vielfältig und umfasst Kurse in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit, Beruf und Digitales. VHS-Leiterin Katrin Nuiro, Ruth Simons (stellvertretende VHS-Leitung), Katja Umnov (Gesundheit und Digitales) und die Außenstellenleiterinnen Ariane Barkmin (Zell) und Kristina Maul (Schönau / Todtnau) haben in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald in Schönau das Programm der Volkshochschule Wiesental für das Herbst- und Wintersemester vorgestellt. In Schönau und Todtnau hat sich die Anzahl der Kurse erhöht.

Seit Montag können sich Bürger bei den fast 300 Kursen anmelden. „Innerhalb von 24 Stunden hatten wir mehr als 500 Anmeldungen“, freut sich Katrin Nuiro. Das Semestermotto lautet „Gutes geWissen“. In Kursen, die dieses Label tragen, wird den Teilnehmern erklärt, wie sie ethisch korrekt handeln oder das Klima schützen können. Die neue Reihe „vhs 60 plus“ in Schärers Au und im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Schopfheim) widmet sich einmal im Monat donnerstags der Ernährung, Yoga auf dem Stuhl und dem Ende des Lebens. Dietmar Weniger zeigt Bilder von seiner Japan-Reise.

Im Vorfeld der Landtagswahl gibt es einige politische Veranstaltungen: am 3. November können Bürger aus Zell mit Gemeinde- und Ortschaftsräten ins Gespräch kommen. Ein Wahlforum mit Kandidaten zur Landtagswahl findet am 19. Februar in Schönau statt. Flankiert wird diese Veranstaltung von einer Ausstellung mit KI-generierten Bildern, die auf Grundlage der Parteiprogramme erstellt wurden.

Zu den beliebtesten Angeboten gehören die Entspannungs- und Pilates-Kurse. „Wir suchen weitere Kursleiter für Pilates“, sagt Katrin Nuiro. Nachgefragt sind auch Kursleiter für Bewegung und Rückengymnastik.

Neu im Sprachenprogramm: Russisch

Neu angeboten im Sprachenprogramm wird Russisch mit Yevhen Ryzhov, der bereits einen Kurs in Wehr leitet. Der Englisch-Stammtisch trifft sich wieder im Löwen in Zell ab Freitag, 10. Oktober, ab 19 Uhr, der Englisch-Seniorenkurs ab 23. September in der Kulturfabrk. Wieder aufgelegt sind ein Englischkurs am Abend im A1-Bereich, ein Italienischkurs für Anfänger und ein Spanisch-Konversationskurs jeweils am Vormittag.

Besuch auf der Osterinsel

Zwei Integrationskurse starten in Todtnau (ab 13. Oktober) und in Schopfheim (ab 17. November). Wer sich über das Integrationskurs-Angebot informieren möchte, wendet sich an Ruth Simons, die jeden Montag von 15 bis 17 Uhr eine Sprechstunde anbietet.

Gesundheitskurse stark nachgefragt

Stark nachgefragt sind auch die Gesundheits- und Bewegungskurse. Auch zahlreiche Einzelveranstaltungen und Vorträge sind Bestandteil des Programms. Gabi Bischler erklärt Senioren und Interessierten, was sich im Verkehr alles geändert hat (24.

November, 19 Uhr, Mensa Zell), Wolfgang Darsch hat das exotische Reiseziel Osterinsel besucht und zeigt einige Bilder vom Eiland (20. November, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 19.30 Uhr). Das Programm beinhaltet auch sechs Kurse zum Thema Ernährung. Bei den Kochkursen zahlt man nur die Lebensmittelpauschale Ein Blick auf das Kursangebot im Internet lohnt sich, denn viele Kurse, die sich im Internet finden, sind nicht im Programmheft aufgelistet.

Info

Die VHS Wiesental

hat ihren Hauptsitz in Schopfheim in der Johann-Karl-Grether Straße 2 sowie Geschäftsstellen in Maulburg, Herrmann-Burte-Straße 57; Schönau

Neustadtstraße 1; Todtnau, Rathausplatz 1 sowie Zell im Wiesental. Weitere Infos und Kontakt unter www.vhs-wiesental.de