Hunderte Kurse: Keine Zeit für Langeweile bei der Volkshochschule Wiesental

Die VHS Wiesental bietet fast 300 Kurse in verschiedenen Bereichen an. Am ersten Tag nach dem Auflegen des Programms fürs kommende Semester lagen 500 Anmeldungen vor.
Das Programm ist vielfältig und umfasst Kurse in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit, Beruf und Digitales. VHS-Leiterin Katrin Nuiro, Ruth Simons (stellvertretende VHS-Leitung), Katja Umnov (Gesundheit und Digitales) und die Außenstellenleiterinnen Ariane Barkmin (Zell) und Kristina Maul (Schönau / Todtnau) haben in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald in Schönau das Programm der Volkshochschule Wiesental für das Herbst- und Wintersemester vorgestellt. In Schönau und Todtnau hat sich die Anzahl der Kurse erhöht.