Hunderte Gäste erwartet: Breisgau-Spritztour bietet am 21. Juni Weingenuss von Lahr bis Ringsheim

Die in den ersten beiden Jahren ausverkaufte Veranstaltung geht in die dritte Runde und will neue Akzente setzen. Erstmals sind etwa Mahlberg und der Weinhof Mauch in Sulz dabei.
Wer in Sachen Weinkultur nicht ganz so firm ist, mag sich über den Titel wundern: Die Breisgau-Spritztour führt nämlich auch in diesem Jahr ausschließlich durch die politische Ortenau. Beim Weinbau zählt die Region jedoch zum Breisgau. So hat sich der Name etabliert und die Veranstaltung soll ein drittes Mal zum Erfolg werden.