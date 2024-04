1 Eine der fünf Hundetoiletten in Hubertshofen: Gleich mehrere Schilder weisen darauf hin. Foto: Lutz Rademacher

Viele Hundehalter kümmern sich nicht um die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners. Nun sollen die Besitzer kontaktiert werden.









2021 wurde in Hubertshofen die erste Hundetoilette installiert, heute sind es fünf. Trotzdem führte das Thema Hundekot in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats erneut zu Diskussionen. An fast jedem Weg, der aus dem Ort herausführt, sind Beutelspender und entsprechende Mülleimer installiert. Doch obwohl dort gleich mehrere Schilder auf deren Zweck hinweisen, werden sie von vielen Hundehaltern ignoriert. Hundebesitzer und Hund laufen vorbei, meistens läuft der Hund frei hinterher, und Herrchen oder Frauchen sehen nicht, was er macht.