Sie nennen sich „Hundehalter und Tierfreunde Weilstetten“ und haben Unterschriften gesammelt: auf einer Wiese am Ortsrand, wo auch die Skateanlage aufgebaut ist, wollen sie einen Zaun gezogen haben, damit auf dem unbebauten Gelände ihre Hunde toben können.

Warum? „Damit unsere Hunde ohne ständige Gefahrenquellen und ohne Störung der allgemeinen Öffentlichkeit spielen und toben können“, heißt es in dem Schreiben an die Verwaltung, welches unserer Redaktion vorliegt. Und weiter: „Es wäre auch ein Ort der Sicherheit und des Friedens für Hundebesitzer.“

„Ein Mülleimer ist da“

Einer, der maßgeblich an der Petition beteiligt ist, ist Hundehalter Michael Rani. Er berichtet von zum Teil brenzligen Situationen, wenn Hund und Herrchen auf dem Weg nahe der B463 unterwegs sind. Rani meint, dass „mindestens 20 Hunde“ und ihre Halter von einem Zaun auf der Wiese profitieren würden. Und: „Ein Mülleimer für die Kotbeutel ist ja da.“

Michael Rani vor der Wunsch-Wiese Foto: Silke Thiercy

Hunde seien soziale Wesen, schreiben die Verfasser der Petition an die Stadtspitze. Auf einem eigenen Spielplatz könnten diese interagieren. Dies wiederum könne dazu beitragen, dass die Hunde weniger bellen, wenn sie auf Artgenossen treffen oder Menschen begegnen.

Blick auf andere Städte

„In vielen anderen Städten wurde bereits erfolgreich ein solches Konzept umgesetzt“, meinen die Unterzeichner. Der Bau eines einfachen Zaunes würde die Stadtkasse nicht wirklich belasten – im Gegenzug würde Balingen jährlich etwa 200 000 Euro mit der Hundesteuer verdienen.

Rund 50 Unterschriften seien zusammengekommen, so Rani. Die Unterzeichner führen in ihrem Schreiben auch die verbesserte Lebensqualität der Hunde und deren Besitzer und ein harmonischeres Zusammenleben von Mensch und Tier an. „Eine Erhöhung der Lebensqualität dürfte auch im Interesse der Stadtverwaltung sein“, meinen die „Hundehalter und Tierfreunde Weilstetten.“ Das erhöhe nicht zuletzt auch das Image der Stadt.

Das sagt die Stadtverwaltung

Dort sieht man das Ansinnen der Hundehalter differenziert, wie Pressesprecher Dennis Schmidt auf unsere Nachfrage mitteilt. Schmidt schreibt: „Hundeplätze werden üblicherweise in (Groß-)Städten oder Ballungszentren eingerichtet, in denen es keine oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten gibt, Hunde ohne Leinenzwang frei laufen zu lassen beziehungsweise mit anderen Hunden herumtollen zu lassen.“

Im gesamten Bereich von Balingen, insbesondere in den Ortsteilen, gebe es dagegen umfangreiche Gelegenheiten, Hunde frei laufen zu lassen, sofern der Hundehalter einen Zugriff auf seinen Hund besitze.

Abschließend heißt es „Nein“

Abschließend erteilt die Verwaltung eine Absage: „Da die Einrichtung von Hundeplätzen durch eine hier übliche Einzäunung nur sehr teuer umsetzbar sind und zudem auch in nicht unerheblichem Umfang einen Unterhaltungs- und Pflegeaufwand gerade auch durch die deutlich höhere Frequentierung von Hunden bedeutet, sehen wir für Balingen eine Koste-Nutzen-Relation als nicht gegeben an beziehungsweise erachten den Mehrwert für Hundehalter als sehr begrenzt.“