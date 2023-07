Ein kleiner Terrier leidet an einer schmerzhaften Augenerkrankung. Sein Herrchen ist selbst Arzt – doch einen Tierarzt konsultieren will er zunächst nicht. Nun landet der Fall vor Gericht.

Das Opfer, um das es in diesem Prozess vor dem Rottenburger Amtsgericht geht, heißt Sancho. Es handelt sich um einen Yorkshire-Terrier, der laut seinem Besitzer heute etwa 14 Jahre alt ist. Der Hund habe lange Zeit an einer „hochgradigen Bindehautentzündung“ gelitten, eine weitere Entzündung unterhalb der Augen habe ihm schwere Schmerzen bereitet, dennoch habe sich der Besitzer über Monate geweigert, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen, so die Staatsanwältin. „Verstoß gegen das Tierschutzgesetz“ lautet denn die offizielle Anklage.

Der Angeklagte

Der Hundehalter, der auf der Anklagebank Platz nimmt, ist ein alter Mann aus der Region Rottenburg, sein Gang ist unsicher, seine Sprache undeutlich. Richterin Angelika Schneck muss mehrfach nachfragen, um seine Aussagen zu verstehen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, erst nach Intervention des Veterinäramtes vor knapp einem Jahr einen Tierarzt konsultiert zu haben. Einen vor dem Prozess verhängten Strafbefehl samt einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 90 Euro wollte der Beschuldigte nicht nachkommen – daher nunmehr die Verhandlung vor dem Amtsgericht.

Der Hund Sancho

Der Beschuldigte ist von Beruf Arzt, „bei schmerzhaften Entzündungen kenne ich mich denn doch schon ein bisschen aus“, sagt er auf Fragen der Richterin. Sancho sei schon als Welpe zu ihm gekommen, zunächst habe es keinerlei gesundheitliche Probleme gegeben, erzählt der Angeklagte, dann vor etwa zwei Jahren seien die Probleme mit den Augen gekommen. Der Hund „hatte Schmerzen gehabt, keine Frage“. Er habe die Augen zeitweise mit einem Antibiotikum behandelt, „mal ist es besser geworden, dann wieder schlechter“. „Was man beim Menschen macht, das habe ich mit dem Hund gemacht, nichts Anderes.“ Es habe keinen Grund gegeben, zum Tierarzt zu gehen. Doch in dem Hundesalon, in dem er seit Jahren verkehrt, habe man im vergangenen September die Augen des Tieres „mit einer Zahnbürste“ zu reinigen versucht. Darauf habe Sancho geblutet. Zugleich habe ihn das Veterinäramt gewarnt, darauf sei er mit Sancho zum Tierarzt gegangen.

Die einzige Zeugin, die in diesem Prozess aussagt, ist die Chefin des Hundesalons, sich selbst nennt die Frau „Hundefriseurin“. Mehrmals habe sie das Herrchen von Sancho auf das Leiden des Tieres hingewiesen, die Augenkrankheit sei stetig schlimmer geworden. Eiter sei aus dem Auge gelaufen, „unter den Augen war alles offen“, der Hund habe starke Schmerzen gehabt. „Doch das wurde abgetan“, er sei schließlich Arzt, habe der Mann gesagt, er habe alles im Griff, er brauche keinen Tierarzt. „Es war meine Pflicht, zum Veterinäramt zu gehen und den Fall anzuzeigen“, sagt die engagierte Hundefriseurin mit Nachdruck. Die Schmerzen des Tieres seien derart stark gewesen, „der Hund hat gebissen, wenn man die Stelle unter den Augen berührte“. Doch der Angeklagte sei stur geblieben. „Es hat ihn nicht interessiert, was ich sagte.“

Aussage aus Hundesalon

Die Aussage der Frau aus dem Hundesalon ist bedeutsam für das Verfahren. „Ich glaube, wir können das verkürzen, weitere Beweise können wir uns wohl ersparen“, sagt die Richterin. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmen dem zu, nach einer Verhandlungspause wendet sich die Richterin mit Nachdruck an den Angeklagten. Ob dem Beschuldigen klar sei, dass das bisherige Strafmaß von 20 Tagessätzen zu je 90 Euro „ein Sonderangebot“ sei. Sollte er damit nicht einverstanden sein, müsse ihm klar sein, „dass das Sonderangebot nach einer weiteren Verhandlung nicht mehr zur Verfügung steht“. Und die Richterin fügte hinzu: „Ich habe keine Zweifel, dass es zu einer Verurteilung kommt, wenn wir weitermachen.“

In einem äußerst knappen Plädoyer fordert die Staatsanwältin darauf eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 90 Euro. Die Verteidigung schließt sich dem an – und so lautet denn auch das Urteil von Richterin Schneck. Das letzte Wort des Hundehalters: „Ich bedanke mich.“ Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.