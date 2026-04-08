Hundeführerschein in Rottweil: Immer mehr Hunde – doch wer bringt ihnen das Benehmen bei?

Die Zahl der Hunde steigt, doch eine verpflichtende Ausbildung gibt es nicht. Im Hundezentrum Dog for Fun in Villingendorf setzt man auf eigene Lösungen.
Die Anforderungen an Hunde waren selten so hoch wie heute. Sie sollen ruhig im Café liegen, problemlos mit Kindern umgehen, ihre Halter zur Arbeit begleiten und sich dabei jederzeit kontrolliert und freundlich verhalten. Gleichzeitig ist die Zahl der Hunde in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.Im Hundezentrum Dog for Fun in Villingendorf beobachtet man diese Entwicklung mit Sorge. „Die Hundepopulation ist gestiegen, und nach Corona gab es keinen Einbruch“, sagt Jeanette Frank-Semelka, Leiterin des Hundezentrums. Umso kritischer sieht sie dass Hundeführerschein bis heute nicht verpflichtend ist. Denn während Erwartungen steigen, bleibt die Ausbildung vieler Hunde dem Zufall überlassen. „Es besteht kein Zwang zur Schulung, es ist alles freiwillig“, sagt Jeanette Frank-Semelka. Dabei ist gerade die Sachkunde entscheidend.