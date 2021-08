1 Lange "Streichelnoppen" an der Brause sollen das Duschen für die Hunde besonders angenehm machen. Foto: Hansgrohe

Als einer der ersten Brausenhersteller wagt sich das Unternehmen Hansgrohe an ein ganz spezielles Segment: Gemeinsam mit Tierärzten und -psychologen, Hundefriseuren und -besitzern hat Hansgrohe eine Handbrause für den besten Freund des Menschen entwickelt, teilt das Schiltacher Unternehmen mit.

Schiltach - Nach ersten Prototypen aus dem 3 D-Drucker geht die Brause nun in Serie. In der "Hundebrause" steckten jahrzehntelange Brausen-Expertise und Ingenieurs-Wissen. Der Brausekopf verfüge über lange Streichelnoppen durch die das Wasser in drei verschiedenen Strahlarten gezielt an die schmutzigen Stellen und sogar bis in das Unterfell gelangt. Der Vierbeiner werde durch Bewegen der Brause am Körper sanft "saubergestreichelt". Neben der Wellness für den Hund, soll der Duschkopf aber auch den Tierbesitzern das Leben erleichtern. So eigne der sich dank seiner ergonomischen Form ideal für die Einhandbedienung – während man mit der anderen Hand den Vierbeiner ruhig hält. Mit der "Wasserbremse" werde zudem bei kurzfristigem Loslassen des Brausegriffs die austretende Wassermenge direkt reduziert. Wenn Hund und Besitzer sich also zeitweise uneins über die Notwendigkeit einer Dusche sind, herrscht nicht gleich Land unter.

Um die Innovation auszuprobieren hatte Hansgrohe am vergangenen Wochenende bereits 30 Hundebesitzer und ihre felligen Lieblinge zum Testen eingeladen – mit großem Erfolg, so das Unternehmen. Ein weiterer Termin ist im Herbst geplant.