Hundebesitzer sind entsetzt: Tödliche Leckerli an Donaueschinger Hundeweg

Es ist ein Ort, an dem Menschen mit ihren Hunden täglich die Natur genießen – ein ruhiger, betonierter Fußweg zwischen Schluchweg und Lessingstraße, die Donaueschinger nennen die Gasse schlicht das „Hundewegle“. Dort wurde am Samstag, 26. Juli, eine Entdeckung gemacht, die bei vielen Hundebesitzern Entsetzen auslöst: Offenbar haben Unbekannte im Hundewegle gezielt Giftköder ausgelegt – mit teils schwerwiegenden Folgen, wie auch die Polizei am 28. Juli informierte.

Nach Angaben eines Warnhinweises, der seit Sonntag, 27. Juli, im Viertel kursiert und der Redaktion vorliegt, handelt es sich um eine breiige Masse, erdnussähnlich in Konsistenz und Farbe, durchsetzt mit blauen Körnern – mutmaßlich Schneckenkorn, ein für Tiere hochtoxischer Stoff.

Der Köder soll gezielt entlang der Strecke platziert worden sein. Mindestens ein Hund musste nach der Aufnahme der Substanz tierärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht werden, wie es in einer Polizeimeldung heißt. Die Polizei rät Tierbesitzern deshalb zur Vorsicht und nimmt unter Telefon 0771/83 78 30 Hinweise zum Täter oder zu den Tätern entgegen, die sich nach dem Tierschutzgesetz strafbar machen.

Wo sonst reger Betrieb herrscht, wo Hunde spielen und ihre Besitzer den Weg für Spaziergänge nutzen, liegt nun eine bedrückende Stille über dem Hundewegle. Seit dem kürzlich bekannt gewordenen Vorfall meiden viele den beliebten Pfad. Auch Franz Schmitt, ein Anwohner und Hundefreund, zeigt sich erschüttert. „Das ist inakzeptabel. So etwas darf einfach nicht vorkommen“, erklärt er mit Nachdruck. Einst habe er selbst mit seinem Appenzeller den Weg regelmäßig genutzt. „Ich verstehe nicht, was jemanden dazu bringt, solch eine abscheuliche Tat zu begehen“, fügt er fassungslos hinzu. Zwar habe er keine verdächtigen Beobachtungen gemacht, dennoch erstaune ihn die Geschwindigkeit, mit der unmittelbar nach dem Vorfall ein Informationsschreiben veröffentlicht wurde.

Ein Aushang an einer Straßenlaterne warnt vor den Giftködern. Foto: Hannah Schedler

Er äußert die Vermutung, dass sich womöglich Anwohner oder Spaziergänger durch die hohe Frequenz von Hunden gestört fühlen könnten. „Doch die Hundehalterinnen und Hundehalter sind hier in der Überzahl“, betont er. Auch Julia Hürst, selbst Halterin einer Schäferhündin namens Nala, erfuhr von dem Vorfall. „In der Gemeinschaft der Hundehalter verbreiten sich solche Informationen sehr rasch“, sagt sie. Es gebe ein eng geknüpftes Netzwerk, das in solchen Fällen sofort reagiere.

Hier wurden Giftköder ausgelegt. Im Volksmund wird der Weg Hundewegle genannt. Foto: Hannah Schedler

„Natürlich hat man Angst, dass dem eigenen Tier etwas zustoßen könnte“, gesteht sie. „Man wird deutlich wachsamer, kontrolliert alles doppelt, achtet auf jedes Detail.“ Die Tat verurteilt sie entschieden: „Nur jemand, der Hunde wirklich hasst, ist zu so etwas fähig. Es ist völlig unbegreiflich, wie man Tieren derart schaden möchte.“

Gefahr auch für Menschen

Sie weist zudem auf die Gefahr für andere hin – insbesondere für Kinder, die versehentlich mit dem Gift in Berührung kommen könnten. „Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern schlichtweg gefährlich“, sagt sie. „Ich hoffe inständig, dass dieser Fall rasch aufgeklärt wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, so ihr abschließender Appell.

Symptome für Vergiftungen

Behandlungen aufgrund von Giftködern kommen in der tierärztlichen Praxis zum Glück nur vereinzelt vor, sagt Tierarzt Jochen Arui. „Wer glaubt, das sei Alltag, irrt gewaltig,“ betont er. Dennoch gebe es immer wieder Einzelfälle, die tiermedizinisch behandelt werden müssten. „Giftköder sind natürlich immer dramatisch,“ so Arui. Besonders gefährlich sei oft der verzögerte Wirkungseintritt. Typische Symptome für Vergiftungen seien Gleichgewichtsstörungen, Zuckungen, Zittern, Krämpfe, blutiger Durchfall oder blutiges Erbrechen. „In solchen Fällen sind die Hunde meist in einem kritischen Zustand und schwer zu stabilisieren“, so der Tierarzt. Dennoch könne in den meisten Fällen geholfen werden. Allerdings: „Vergiftungen sind grundsätzlich immer ernst und erfordern schnelles Handeln“, warnt Arui. „Kardinalsymptome für Vergiftungen gibt es jedoch nicht.“ Viele Anzeichen, wie etwa Erbrechen, könnten aber auch auf harmlose Ursachen wie eine Magen-Darm-Störung zurückgehen.

Wie kann man vorbeugen?

Zur Vorbeugung empfiehlt unter anderem eine konsequente Hundeerziehung. „Das ist natürlich nichts, was sich von heute auf morgen umsetzen lässt,“ sagt er mit einem Schmunzeln. Hunde sollten lernen, beim Spazierengehen nichts vom Boden aufzunehmen. Besonders im Frühjahr, wenn in der Landwirtschaft häufig Schneckenkorn eingesetzt wird, sei es ratsam, Felder zu meiden. „Und am wichtigsten bleibt: immer mit offenen Augen unterwegs sein,“ rät der Tierarzt abschließend.

Das Gift

Schneckenkorn

ist ein Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung von Nacktschnecken. Es enthält meist die Wirkstoffe Metaldehyd oder Eisen-III-Phosphat. Laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist insbesondere Metaldehyd für Tiere hochgiftig: Schon wenige Gramm davon können zu Zittern, Krämpfen, Erbrechen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Wie die Veterinärmedizinische Gesellschaft warnt, treten die Symptome oft innerhalb weniger Stunden auf. Da viele Produkte mit Lockstoffen wie Getreidemehl versetzt sind, nehmen Hunde das Mittel leicht auf. Laut Vetpharm der Universität Zürich ist eine sofortige tierärztliche Behandlung lebenswichtig. Auch bei Kindern kann Schneckenkorn zu schweren Vergiftungen führen.