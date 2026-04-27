Hundeattacke: Dogge beißt Kind in den Kopf - Fünfjähriger schwer verletzt

In einem Essener Schrebergarten hat eine Dogge einen Fünfjährigen schwer am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter, der während des Angriffs in seiner Gartenhütte war.
Essen - Eine Dogge hat in einem Schrebergarten in Essen einen fünfjährigen Jungen angegriffen und ihm in den Kopf gebissen. Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Hund wurde in Obhut genommen und ins Tierheim gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 29 Jahre alten Hundealter werde wegen fahrlässiger und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.