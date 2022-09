Hunde in Schiltach

2 Die Wege sind für Spaziergänger mit Hunden optimal. Foto: Dold

Kürzlich musste ein Rehkitz am Gründlebühl per Kopfschuss erlöst werden: Ein freilaufender Hund hatte es gnadenlos gejagt und beide Hinterläufe durchgebissen. Wer der Hundehalter ist? Das ist bisher nicht bekannt.















Schiltach - Auch der Hund selbst wurde nicht gesehen, sondern lediglich gehört. Ein Passant hatte geschrien, ein Nachbarskind geheult.

Es ist ein Vorfall, der Revierförster Holger Wöhrle beschäftigt und wurmt. Und doch scheint es nur die Spitze des Eisbergs zu sein: "Dort gibt es schon seit Jahren Probleme. Oft kriegt man das gar nicht mit. Es gibt mit Sicherheit eine große Dunkelziffer", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Schafe flüchten durch kaputte Zäune

So werden dort Schafe zur Landschaftspflege eingesetzt: Freilaufende Hunde scheuchen die Schafe auf, die dann wiederum in Panik davon rennen und den Weidezaun niedertrampeln. Manche Schafe flüchten dann und können nur mühsam wieder eingefangen werden – wenn überhaupt. Sollte der Schäfer die Landschaftspflege einstellen, dann breite sich der Wald weiter aus, mahnt Wöhrle. Das Ziel einer Offenhaltung der Landschaft sei in Gefahr.

Im nahe gelegenen Wohngebiet gebe es viele Hundehalter, hat Wöhrle beobachtet. "Manche haben die Hunde im Griff, manche nicht", so der Förster. Dann gebe es noch solche, die einfach die Haustür offenließen, damit der Hund rausgehen und sein Geschäft machen könne. Allerdings könne es dann sein, dass der Hund Reißaus nehme und im Wald seinem Jagdinstinkt nachgeht.

Zum Teil sogar gemeinschaftliche Jagd

"Das steckt den Hunden einfach im Blut, auch wenn sie das Jagen nie gelernt haben", beobachtet Wöhrle. Die verschärfte Version geht so: Dann tun sich zwei Hunde, die sich nicht einmal kennen, zusammen und treiben sich die potenzielle Beute – meist Rehe – einander zu und erlegen sie.

Der Förster appelliert daher an die Hundebesitzer, insbesondere im Mai und Anfang Juni die Hunde anzuleinen oder den Wald gar ganz zu meiden – denn in dieser Zeit sind die Rehe trächtig und bei plötzlicher Flucht drohe eine Sturzgeburt. Aber natürlich ist auch ihm klar: "Das ist ein sehr emotionales Thema. Hunde brauchen Auslauf. Eine Ideallösung gibt es daher nicht."

Keine Leinenpflicht außerhalb des Ortes

Der Bereich Zellershof/Gründlebühl oberhalb der Schenkenzeller Straße eignet sich hervorragend für einen Spaziergang mit dem Hund. Leinenpflicht gibt es außerhalb des Ortes nicht. Allerdings sollte der Hund auf einen Zuruf des Halters hören – was längst nicht immer klappt. Wöhrle empfiehlt hier den Besuch einer Hundeschule, um das Gehorchen zu trainieren.

Die Rehe seien dort sensibilisiert. "Es gibt einen Jagddruck von Hunden, daher meiden sie das Gebiet", beobachtet der Förster. Wie man das künftig abstellen kann? "Ein Patentrezept gibt es leider nicht", sagt er achselzuckend – und verweist nochmals auf Leine und Hundeschule.