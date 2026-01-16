Hunde-Attacke bei Rottenburg: „Ich dachte, wir sterben“

Eine Wendelseheimerin und ihr Dackel-Rüde Apollo werden Mitte November von zwei Hunden attackiert und gebissen. Die Polizei ermittelt.
Die sonnigen kalten Wintertage rund um Weihnachten wären eigentlich perfekt gewesen für Hunde-Spaziergänge zu den Feldern südlich des Pfaffenbergs. Dort sind die 39-jährige Wendelsheimerin und ihr Dackel-Rüde Apollo immer gerne unterwegs – gewesen. Doch die Zeiten der sorglosen Touren durch die Felder und Wiesen sind erstmal vorbei, seit dem 18. November. Dackel Apollo traut sich inzwischen immerhin wieder an der Leine raus auf das Rasenstück vor dem Haus der Familie. Seine Halterin kostet es immer noch Überwindung, das Haus zu verlassen.