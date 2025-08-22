Hunde an Seen: Wo darf sich der Vierbeiner in der Ortenau abkühlen?

Während Friesenheim auf freie Pfoten am Wasser setzt, ziehen andere Gemeinden klare Grenzen an ihren Seen. Wir haben uns über die Regelungen in der Region.

Der Sommer ist in vollem Gange, die Temperaturen steigen zu den Mittagsstunden an und Menschen kühlen sich gerne an Seen, Flüssen und anderen Gewässern ab. Vielen Hundebesitzern ist es ein Anliegen, dies auch ihrem geliebten Vierbeiner zu ermöglichen. Doch so einfach ist es oft nicht: Es gelten klare Regeln. An manchen Seen sind Hunde am gesamten Ufer erlaubt, an anderen gibt es ausgewiesene Hundestrände, während an vielen Badeplätzen ein generelles Hundeverbot herrscht.

Die Vielfalt der Vorschriften führt häufig zu Unsicherheit und auch zu Konflikten vor Ort. Unsere Redaktion hat in Schwanau, Neuried, Meißenheim und darüber hinaus einmal nachgefragt, wo Hunde an den Seen erlaubt sind. Und was es darüber hinaus zu beachten gilt.

Neuried: Am Baggersee „Fohlengarten“ in Altenheim, am Baggersee „Wacholderrain“ in Altenheim, sowie am Baggersee „Stockfeldsee“ in Dundenheim sind in Neuried Hunde offiziell erlaubt. Allerdings gibt es zeitliche Einschränkungen. „Das Baden von Haustieren sowie das Laufenlassen von unangeleinten Hunden ist nur außerhalb der Badesaison – vom 1. Oktober bis 30. April – erlaubt“, heißt es auf Nachfrage aus der Neurieder Verwaltung. Angeleint dürfen die Hunde aber immer im Uferbereich mitgeführt werden, egal zu welcher Jahreszeit. Speziell ausgewiesene Freilaufflächen für Hunde, wie es beispielsweise die Gemeinde Friesenheim hat, gibt es in Neuried nicht. An den erlaubten Bereichen müssen die Halter oder Führer eines Hundes dafür sorgen, dass sein Tier die Notdurft nicht auf Gehwegen und sonstigen Gehflächen, auf öffentlichen Grünanlagen, Grill-, Ruhe- und Spielplätzen oder Feld- und Waldwegen verrichtet. Sollte dies dennoch passieren, ist der Tierkot unverzüglich zu beseitigen, so die Gemeinde. Außerdem hält Neuried fest, dass wer gegen die geltende Rechtsverordnung verstößt ordnungswidrig handelt – und dies kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

Meißenheim: Hartmut Schröder, Hauptamtsleiter Meißenheims, erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass das Baden in den Meißenheimer Gewässern grundsätzlich für alle erlaubt und kostenfrei zugänglich ist. Dies bedeutet, dass jede und jeder den See zur Erholung und sportlichen Betätigung nutzen darf. „Damit dieses Miteinander harmonisch funktioniert, bitten wir alle Badegäste, sich an die gängigen Regeln zu halten und auf andere Rücksicht zu nehmen. Dazu gehört auch der Umgang mit Hunden“, so Schörder weiter. Einschränkungen sind für den Vältinsschollensee in Meißenheim und für den Matschelsee in Kürzell durch die jeweilige Rechtsverordnung geregelt.

Schwanau: Schwanau macht bezüglich der Hunde an Badeseen kurzen Prozess: „An allen Seen in Schwanau an denen gebadet wird sind Hunde generell nicht erlaubt“, heißt es aus der Verwaltung. Bei Verstößen dagegen muss mit Bußgeldern gerechnet werden.

Ettenheim: Die südliche Anteil des Apostelsees sowie der dazugehörige Uferbereich sind privatisiert und in den Händen des Angelvereins und des Tauchcenters. Sie sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Kappel-Grafenhausen: An den Baggerseen Grafenhausen und Kappel sind Hunde mit Einschränkung erlaubt, heißt es aus dem Kappel-Grafenhausener Rathaus. Auf die Liegewiesen und in das Wasser dürfen die Vierbeiner nicht. Lediglich angeleint am Uferbereich sind sie erlaubt, so das Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion. Die Hinterlassenschaften müssen von den Hundeführern umgehend entfernt werden. „Die Gemeinde bietet an verschiedenen Standorte Hundekotstationen mit kostenlosen Hundekottüten an“, heißt es weiter. Soweit bei festgestellten Verstößen Hundeführer namentlich angezeigt werden, könne es zur einem Ordnungswidrigkeitsverfahren kommen.

Rust: Hunde sind auf der Liegewiese und im Ruster Badesee offiziell nicht erlaubt, wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage erklärt. Auch das Mitführen angeleinter Hunde am Uferbereich ist untersagt. „In den vergangenen Jahren wurde es stillschweigend geduldet, wenn Hunde angeleint mitgebracht wurden, solange sie keine anderen Badegäste belästigen oder bedrohen und Rücksicht auf andere Besucher genommen wird“, so die Verwaltung und weiter: „Dennoch gab und gibt es immer wieder Beschwerden von Gästen, die kein Verständnis für Hunde am Badesee haben.“ Im Bereich der Gemeindefläche seien Hundekot-Sammelboxen angebracht – die Haltern hätten diesen selbstverständlich zu entsorgen. In der Praxis wurden Konflikte laut der Ruster Verwaltung bisher mündlich geklärt. Bußgelder wurden bisher keine verhängt.

Lahr: Am Lahrer Waldmattensee ist das Mitbringen von Hunden im Liegewiesen- und Aufenthaltsbereich verboten, somit auch das Baden für Hunde. Im restlichen Bereich des Sees ist das Baden und das Betreten der Böschungen insgesamt verboten, erklärt die Stadt auf Anfrage.

Zum Stegmattensee haben Hunde ebenfalls keinen Zutritt, dort auch nicht zum Strand und zur Liegewiese. Die Polizeiordnung schreibt vor, dass auf öffentlichen Freiflächen Leinenzwang gilt. Bei Verstößen könne ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Am Bruckhirschweiher bei Lahr – dem See des Angelvereins – sind angeleinte Hunde unbegrenzt erlaubt, wie der Vorsitzende Dieter Wagner auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Allerdings gelte an dem See ein generelles Badeverbot für Mensch und Tier. „Wie für uns Hundebesitzer eigentlich selbstverständlich, sollen die Hinterlassenschaften per Tüte entsorgt und mitgenommen werden“, ergänzt er. Verschmutzungen des Gewässers und der umliegenden Flächen würden zur Anzeige gebracht.

Offenburg: Am Gifiz-Strandbad sind Hunde weder am Strand noch im Wasser erlaubt, auf dem Rundweg und in der Grünanlage dürfen sie an der Leine geführt werden. Die Hinterlassenschaften habe jeder Besitzer – wie in ganz Offenburg – unverzüglich zu beseitigen, sollten sie sich auf Gehwegen, öffentlich zugänglichen Flächen, einschließlich Grünanlagen oder Spielplätzen befinden. Bei einem Verstoß gegen die Verordnungen muss mit einem Bußgeld im unteren bis mittleren Bereich gerechnet werden, so die Stadt Offenburg auf Nachfrage..

Strand für Hunde

Seit 2023 gibt es am Baggersee in Schuttern einen extra für Hunde ausgewiesenen Strandabteil. Mit einem Schild „Hundewiese – hier dürfen Hunde baden und schwimmen“ ist der Bereich markiert.