Hunde an Seen: Wo darf sich der Vierbeiner in der Ortenau abkühlen?

Während Friesenheim auf freie Pfoten am Wasser setzt, ziehen andere Gemeinden klare Grenzen an ihren Seen. Wir haben uns über die Regelungen in der Region.
Der Sommer ist in vollem Gange, die Temperaturen steigen zu den Mittagsstunden an und Menschen kühlen sich gerne an Seen, Flüssen und anderen Gewässern ab. Vielen Hundebesitzern ist es ein Anliegen, dies auch ihrem geliebten Vierbeiner zu ermöglichen. Doch so einfach ist es oft nicht: Es gelten klare Regeln. An manchen Seen sind Hunde am gesamten Ufer erlaubt, an anderen gibt es ausgewiesene Hundestrände, während an vielen Badeplätzen ein generelles Hundeverbot herrscht.