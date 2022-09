1 Viele Hunde, die in der Corona-Zeit gekauft wurden, sind nicht richtig erzogen. Foto: Bonsales – stock.adobe.com

Ein Hund als Impulskauf – das geschieht immer wieder, erst recht seit dem Beginn der Corona-Pandemie, wie der Oberndorfer Hundetrainer Andreas Schwämmlein weiß. Welche Probleme das mit sich bringt, erklärt er im Gespräch.















Link kopiert

Oberndorf - "Was gerade passiert, ist der helle Wahnsinn", sagt Andreas Schwämmlein. Seit 22 Jahren betreibt er seine Hundeschule in Oberndorf und beobachtet in den vergangenen Jahren eine bedenkliche Entwicklung in der "Hunde-Szene".