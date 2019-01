Hund & Katze unterm Baum Nach Weihnachten: Verzeichnen Tierheime Rückgabewelle?

Oberndorf - Gut vier Wochen ist es nur her, dass unter dem Weihnachtsbaum Geschenke lagen. Oftmals sind auch Tiere dabei. Was für viele auf den ersten Blick süß ist, kann schnell in Arbeit ausarten. Oft werden die Tiere dann wieder abgegeben. Wir haben bei den Tierheimen in der Region nachgefragt, wie hoch die Rückgabequote nach Weihnachten ist.