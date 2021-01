Hund in Gündringen vermisst Wer hat Mischling Sammy gesehen?

Doch bisher wurde Sammy nicht gesichtet. Möglicherweise streift er durch die Wälder in der Umgebung. Die Ausgangssperre könnte aber auch eine Rolle spielen, wie Dießner erklärt. "Oft sind entlaufene Hunde nachts unterwegs, wenn sich der Verkehr beruhigt hat. Dass wegen den Corona-Bestimmungen weniger Menschen zu dieser Zeit draußen sind, könnte auch ein Grund sein, warum er bisher noch nicht gesichtet wurde." Grundsätzlich kommen entlaufene Hunde gut alleine klar, sagt sie. Die größte Gefahr ist allerdings der Straßen- und Bahnverkehr. Gerade, wenn Menschen versuchen Angsthunde wie Sammy einzufangen, kriegen sie Panik und rennen achtlos über die Straßen, wo es dann zu Unfällen kommen kann. Umso wichtiger ist es den Hund in Ruhe zu lassen, wenn man ihm begegnet.

Das Winterwetter mache die Arbeit für das fünfköpfige Team von "Wo ist mein Hund" derzeit besonders schwer. Für die ehrenamtlichen Tierschützer ist es bei glatten Straßen oft nicht einfach, zeitnah dorthin zu kommen, wo der Hund zuletzt gesichtet wurde. Bei klirrender Kälte und Frost bleiben zudem die Flyer nicht an den Straßenlaternen kleben. Und wenn sie dann doch mal hängen bleiben, sind sie durch Nässe und Schnee nach kurzer Zeit kaum noch lesbar. Das sorgt für einen enormen Arbeitsaufwand. "Wir flyern immer wieder nach", so Dießner.

Sammy trägt ein graues Halsband. Außerdem hat er eine halbe Rute, sein Schwanz ist von Geburt an verkürzt. Sammy wurde als Welpe in Griechenland auf der Straße gefunden. Er wurde mit seinen Geschwistern ausgesetzt. "Das waren sieben oder acht Welpen. Nur er und ein Bruder und eine Schwester von ihm haben überlebt", erzählt Sabine Baumann vom Look-Tierschutzverein in Bad-Wildbad. Sammy lebte ein Jahr in Griechenland, bis Baumann ihn an einen neuen Besitzer in Freiburg vermittelt hat. "Dort kam Sammy aber überhaupt nicht zurecht, sodass ich ihn zu mir zurückgeholt hab."

Über Monate hinweg Vertrauen gewonnen

Baumann konnte ihm in dieser Zeit viele Ängste abtrainieren. "Er hat zu Beginn jedes mal geschrien, wenn ich versucht habe ein Halsband anzulegen." Sie vermutet, dass Sammy geschlagen und mit einem Stachelhalsband trainiert wurde. Über Monate konnte sie langsam sein Vertrauen gewinnen. Bald traute er sich auf ihren Schoß, später ließ er sich dann streicheln, bis er sich schließlich auch ein Halsband anlegen ließ. Doch wenn Hunde wie Sammy in eine neue Familie kommen, brauchen sie in der Regel wieder einige Wochen bis sie sich eingelebt haben. Hier müssen neue Besitzer auch erst behutsam Vertrauen aufbauen.

Sammy ist nicht nur ängstlich und sensibel. Er sei auch sanftmütig und clever, wie Baumann sagt. Vor allem hat er aber viel Ausdauer und rennt sehr gerne. Sie hält es durchaus für möglich, dass er versucht zu ihr zurückzukommen. Möglicherweise läuft er einen immer größer werdenden Radius ab, bis er an einen Ort kommt, den er kennt, von wo aus er sich wieder orientieren kann. Durch das lange Aufpäppeln hat Baumann auch eine enge Bindung zu Sammy: "Mein Herz hängt an ihm", sagt sie.