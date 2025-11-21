Hund in Furtwangen gefunden: Ausgesetzten Hund an Baum gebunden – leider kein Einzelfall

Verlorene und ausgesetzte Hunde sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. So wurde nun ein Hund in Furtwangen gefunden. Was sagt das Kreistierheim?
Ausgesetzte Tiere sind längst kein Randphänomen mehr. Vor allem Hunde werden immer häufiger bei den Tierheimen, Tierärzten oder bei der Polizei abgegeben. Die Tiere können dabei einem nur leid tun. Dementsprechend reagierten die User auf Facebook empört, als ein Bild eines Hundes ins Netz ging, der in Furtwangen angebunden an einem Baum in der Kälte gefunden wurde.