Hund in Furtwangen gefunden: Ausgesetzten Hund an Baum gebunden – leider kein Einzelfall

Verlorene und ausgesetzte Hunde sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. So wurde nun ein Hund in Furtwangen gefunden. Was sagt das Kreistierheim?

Ausgesetzte Tiere sind längst kein Randphänomen mehr. Vor allem Hunde werden immer häufiger bei den Tierheimen, Tierärzten oder bei der Polizei abgegeben. Die Tiere können dabei einem nur leid tun. Dementsprechend reagierten die User auf Facebook empört, als ein Bild eines Hundes ins Netz ging, der in Furtwangen angebunden an einem Baum in der Kälte gefunden wurde.

Der ausgesetzte Hund wurde, nach Angabe des Kreistierheims in Donaueschingen, mittlerweile von einer Privatperson aufgenommen und ist somit wohlauf. Allerdings ist vom vorherigen Besitzer bislang keine Spur.

Mehr Einblicke in die Situation und Entwicklung im Landkreis gibt die Leiterin des Kreistierheims in Donaueschingen, Nadine Vögel. Es komme häufiger vor, dass Tiere ausgesetzt oder vergessen würden. In diesem Jahr seien über zehn Hunde, allein an das Kreistierheim in Donaueschingen, abgegeben worden, berichtet die Leiterin des Kreistierheims.

Vögel erklärt, das Familien, die ihren Hund nicht mehr halten könnten oder wollten, häufig nicht dem Tierheim überlassen könnten, da die meisten Tierheime bereits überfüllt seien. So seien überfüllte Tierheime vermutlich ein Grund für die Aussetzungen. Soweit Vögel bekannt, gebe es auch Vorkommnisse, bei denen der Hund ohne Absicht ausgesetzt werde. Die Leiterin erzählt von Beispielen, bei denen der Besitzer seinen Hund am Supermarkt angebunden und nach dem Einkaufen vergessen habe, ihn wieder mitzunehmen.

Das richtige Verhalten

Die Kreistierheimleiterin empfiehlt, wenn ein verlorener Hund gefunden wird, man zuerst die Polizei oder das Tierheim informiert. Es sei hilfreich, wenn die Person, die das Tier gefunden habe, es weiterhin im Auge behalte, bevor es verschwinden könne. Eine weitere Möglichkeit sei, den verlorenen Hund zum Tierarzt zu bringen, da die Hunde oftmals gechipt seien. Der Tierarzt könne dann mithilfe des Chips den Besitzer herausfinden und kontaktieren. In Deutschland sei es keine Pflicht, seinen Hund chippen zu lassen, jedoch nehme die Anzahl der gechipten Hunde in Deutschland zu, so Vögel.

Doch bevor es überhaupt soweit kommen muss, ist die Entscheidung, ein Tier zu wollen die Wichtigste, die sich die Leute stellen sollten, bevor sie sich ein Haustier zulegen, betont Vögel.