Hund fällt in Triberg Reh an Tierschützerin erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Wildtiere durch Witterung geschwächt

Bei den derzeit herrschenden Bedingungen seien die Wildtiere geschwächt und hätten kaum eine Chance, großen Beutegreifern zu entkommen, die im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.

"Dieser Hund hat definitiv nicht aus Hunger gejagt. Und es hat auf dem Video auch den Eindruck erweckt, dass er dies nicht zum ersten Mal gemacht hat, das sah schon recht routiniert aus", so Nock. Sie weiß auch, dass solche Hunde wie die Katze sind – auch die lässt das Mausen nicht. "Wenn man das den Hunden nicht systematisch abgewöhnt, machen sie das immer wieder, auch ohne jede Not", betont sie. Zudem ist sie sicher, dass der Hund nicht aus weiterer Entfernung kommt, sondern irgendwo in der näheren Umgebung des "Tatorts" lebt.

Der Tierschutz könne den Hundehalter mit entsprechenden Hinweisen und Lehrgängen unterstützen, allerdings müsse er aktiv auf den Verein zugehen, informiert Nock weiter. Auf alle Fälle dürfe ein solcher Hund nicht ohne Aufsicht frei laufen – solche Jagdtriebe könnten sich durchaus auch gegen fremde Personen oder gar Kinder richten. "Wir haben gewisse Verdachtsmomente, um welchen Hund es sich handeln könnte, allerdings sind wir nicht sicher, daher erfolgte die Anzeige gegen Unbekannt", so die Tierschützerin.

Nock bittet darum, dass man doch die Augen aufhalten solle und solche Vorfälle in jedem Falle meldet – wenn nicht der Polizei, dann wenigstens dem Tierschutz.