Hund an Bord: Lufthansa-Tochter erlaubt 30-Kilo-Hunde in Flugzeugen

Was, wenn auf dem Flug der Sitznachbar künftig ein Schäferhund ist? In Italien ist das nun erlaubt. Die Fluglinie Ita hält das für familienfreundlich. Eine Idee, die auch in Deutschland Schule macht?
Rom - Als erste Fluggesellschaft in Europa lässt die italienische Lufthansa-Tochter Ita Airways in ihren Maschinen größere Hunde an Bord. Künftig sollen in Ita-Flugzeugen Haustiere bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm mitfliegen dürfen, kündigte die Fluglinie in Rom an. In diese Gewichtsklasse können zum Beispiel Schäferhunde, Dalmatiner oder auch Bullterrier fallen. Der Platz für den Vierbeiner muss extra bezahlt werden.