Adrian Engels und Markus Riedinger sind das Satiriker-Duo „Onkel Fisch“ und bald in Dornhan. Die beiden sind freche Optimisten. Wann sie in Dornhan sind, erfahren Sie hier.

Am Samstag, 15. März, ist das Satiriker-Duo „Onkel Fisch“ (auch „ONKeL fISCH“ geschrieben) ab 20 Uhr im Bürgersaal in Dornhan zu Gast. „Onkel Fisch“, das sind Adrian Engels und Markus Riedinger, und sie waren unter anderem beim SWR3-Comedy-Festival 2024 mit dabei.

„ONKeL fISCH sind die Hoffnungsträger der deutschen Satirelandschaft. Und wo sie hinkommen, bringen sie die Hoffnung mit“, so die Veranstalter. „ Ihr Motto: Verzweifeln kann man immer noch.“ Es sei viel zu einfach, auf alles zu schimpfen: Klimawandel, Krieg, Preise, die AfD, Berlin, Donald Trump oder den aktuellen Beitrag Deutschlands für den Eurovision Song Contest.

Lesen Sie auch

Zwei Bewegungsfanatiker

Die beiden Bewegungsfanatiker verbreiten Hoffnung, wo sie können. „Und wie sie’s können: Mit Spaß, Singen, Tanzen, und das in Deutschlandtempo und Zeitlupe“, heißt es augenzwinkernd über den „Onkel Fisch“-Stil.

Pessimismus ist nur ein Mangel in Information

„Modernes Kabarett zum Kugeln zwischen Erwartung und Haltung. – Sicherlich, Heiner Müller hat mal gesagt: Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Hinzufügen muss man aber: Der Pessimismus auch!“

Die Auftritte von „Onkel Fisch“ werden beschrieben als „hoffnungsfrohe Satiremission durch das ganze Land, um die geistigen Abwehrkräfte zu stärken. Und das ist ganz schön lustig!“

Einlass in den Bürgersaal ab 19 Uhr

Einlass in den Bürgersaal in Dornhan ist um 19 Uhr, Programmbeginn ist um 20 Uhr. Es gibt freie Platzwahl, und es ist auch für Speisen und Getränke gesorgt. „Bei uns erhalten Sie bei jeder Veranstaltung Getränke (Säfte, Biere und ausgesuchte Weine) und liebevoll zubereitete Snacks“, versprechen die Veranstalter des Vereins „Kunst und Kultur im Farrenstall“ (KKF).

Die Tickets

Tickets für den Auftritt von „Onkel Fisch“ gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen; im Bürgerbüro Dornhan, in den Buchlesen Dornhan, Sulz am Neckar und Schramberg sowie unter der Internetadresse www.reservix.de und natürlich an der Abendkasse.