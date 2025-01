Am Rosenmontag und am am Fasnetsdienstag zieht jeweils ein bunter Umzug durch den Ort.

Im vergangenen Jahr feierte die Narrenzunft Weilen unter den Rinnen ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Nachtumzug und einem bunten Umzug durch den Ort zum Ende der dreitägigen Sause. In dieser Fasnet lassen es die Hummeln gemächlicher angehen, doch stehen bis zum Aschermittwoch am 5. März einige Termine im Kalender.

Am kommenden Samstag, 18. Januar, nimmt die Narrenzunft am Brauchtumsabend in Egesheim teil. Dan ist es eine Weile still, bis in der zweiten Februarhälfte die Termine wieder anziehen. Am Samstag, 15. Februar, wird die Fasnet im Ort ausgerufen.

Am Samstag, 23. Februar, nimmt die Zunft am Narrentreffen in Poltringen teil.

Fackelfeuer beendet Fasnet

Am Schmotzigen Donnerstag, 27. Februar, herrscht in Weilen närrisches Treiben, um 14 Uhr beginnt der Kinderumzug. Am Fasnetssamstag, findet ab 19.30 Uhr ein Bunter Abend statt. Am Sonntag, 2. März, haben die Hummeln ihre Teilnahme am Umzug in Obernheim zugesagt.

Am Rosenmontag, 3. März, beginnt um 9.31 Uhr der Umzug durch den Ort, einen Tag später, am Fasnetsdienstag, ziehen ab 13.31 Uhr erneut närrische Fußgruppen durch das Dorf.

Mit dem Fackelfeuer am Samstag, 8. März, wird um 18 Uhr die Fasnet verbrannt.