Human Zoo startet 2025 durch: Balinger Band auf Tour mit Ex-Scorpions Mitglied

1 Die Balinger Rockband Human Zoo startet im neuen Jahr richtig durch. Foto: Human Zoo

Bei der Balinger Band Human Zoo läuft es aktuell richtig gut: Neben bedeutenden Auszeichnungen wie dem Deutschen Hard Rock Preis und der anstehenden Veröffentlichung ihres ersten Live-Albums ist die Gruppe 2025 mit Michael Schenker unterwegs.









In der Balinger Musikszene ist die Band Human Zoo seit 20 Jahren eine fest Größe. Das Jahr 2024 war für die Rockband von mehreren Erfolgen gekrönt. Neben dem Deutschen Hard Rock Preis erhalten sie am heutigen Samstag auch den Preis für das Beste Hardrock Album. Was ihnen solche Auszeichnungen bedeuten und was im neuen Jahr ansteht erzählt Zarko Mestrovic, Keyboarder und Produzent der Balinger Band im Interview.