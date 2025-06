Der Balinger Rockband „Human Zoo“ wurde eine Ehre zuteil, die zu den Höhepunkten ihrer 20-jährigen Bandgeschichte zählt.

Die Schwabenrocker konnten über fast drei Wochen als Vorband der Europatour von Michael Schenker Vollgas geben und Songs aus ihrem aktuellen Album „Echoes Beyond“ vor riesigem Publikum spielen. „Was gibt es Besseres als jeden Abend in bombastischen Hallen zu rocken und Teil einer ausverkauften Europatournee zu sein? Nichts, aber auch gar nichts“, berichtet Zarko Mestrovic begeistert: „Das ist etwas, was man nicht beschreiben kann, sondern erleben muss.“

Die Rockband bereiste sechs Länder und spielte innerhalb von fast drei Wochen 13 Auftritte in kultigen und populären Hallen in sechs Ländern.

Dabei feierte das Publikum nicht nur den Gitarristen „Michael Schenker“, sondern auch die Vorband „Human Zoo“. In den frühen 70er-Jahren wurde Schenker als Teil der „Scorpions“ bekannt, ehe er eine der bekanntesten deutschen Rockbands im Jahr 1973 verlassen hat.

Tourabschluss in Barcelona

Am 21. April startete das große Abenteuer in Augsburg im Kultladen Spectrum und führte die Band nach Holland, Frankreich, der Schweiz, Italien und am Ende nach Spanien mit Stationen in Pamplona, Madrid und dem Tourabschluss am 5. Mai in Barcelona.

Die Zeit auf Tour sei zwar bereichernd gewesen, doch auch anstrengend, wie Sänger Thomas Seeburger weiß: Die Band legte tausende Kilometer im Tourbus zurück. Sie durchlebte Polizei- und Grenzkontrollen, stressige Umbauzeiten während der Auftritte und kommunizierte mit rein englischsprechenden Veranstaltern und Crewmitgliedern.

„Es war ein wahrer Höllentrip. Wir alle sind froh, unsere Musik präsentiert zu haben und können nun alle wieder perfekt Englisch sprechen“, sagt Zarko Mestrovic schmunzelnd.

Fünf Alben

Musikalisch reiste die Band während ihrer Spielzeit durch die 20-jährige Bandgeschichte und gab Songs aller fünf Alben zum Besten, inklusive dem neuesten „Echoes Beyond“.

Das durchweg positive Echo des internationalen Publikums und der örtlichen Veranstalter begeisterte die Band schwer. Im Anschluss an die Konzerte gab es jeden Abend die Möglichkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und ordentlich abzufeiern. „Was bleibt, waren die unglaubliche Stimmung, die neuen Kontakte, die witzige Zeit und der spaßige Umgang mit der Schenker Crew und der Vorband“, so Seeburger.

Live-CD im Herbst

Die energetischen Songs von Human Zoo in Verbindung mit den durchgängig meisterhaft beleuchteten Bühnen trieben das Publikum letztendlich zur Ekstase und zu umjubelten Auftritten.

Für die Fans, die nicht bei der Michael-Schenker-Tour dabei sein konnten, hat die Band ein besonderes Schmankerl: Die Live-CD zur Tour wird im Laufe des Sommers fertiggestellt und im Herbst veröffentlicht.

Auftritt beim „Metalfest“

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den sechs Bandmitgliedern Thomas Seeburger (Gesang), Zarko Mestrovic (Keyboard), Ingolf Engler (Gitarre), Boris Matakovic (Saxofon), Ralf Grespan (Bass) und Matthias Amann (Schlagzeug) nicht: Im Sommer stehen Auftritte bei Festivals an, der erste am 11. Juni beim „Metalfest“ im tschechischen Pilsen. Weitere Auftritte folgen am 27. Juni bei der Gartenschau in Baiersbronn und am 5. Juli bei „Wisabra“ im schweizerischen Lenzburg.