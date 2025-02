Sylvia Werner näht für die Fasnet In mühevoller Handarbeit entsteht das Villinger Hexenkleid

Tausende Narren sind an den Hohen Tagen in Villingen in ihren bunten Häsern unterwegs. Dass das überhaupt möglich ist, ist auch Sylvia Werner zu verdanken. Die 65-jährige Hobby-Schneiderin näht seit rund zehn Jahren Häser für die Villinger Fasnet.