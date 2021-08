3 Beeindruckende Ausblicke wie vom Gähnenden Stein bei Holzhausen ergeben sich auf dem Abschnitt des Hugenotten- und Waldenserpfades in unserer Region immer wieder. Foto: Gruber

Ein blauer Kreis auf geschwungener grüner Line, diesem Wegzeichen kann man bei Spaziergängen und Wanderungen in der Region an vielen Stellen begegnen, zum Beispiel am Gähnenden Stein auf der Holzhauser Höhe oberhalb von Sulz. Die Kennzeichnung des Hugenotten- und Waldenserpfades. Was hat es mit den Waldensern auf sich und warum ist 2021 ein gutes Jahr, um sich an ihre Geschichte zu erinnern?

Empfingen/Region - Es war einmal, vor langer, langer Zeit ... so, oder so ähnlich fangen die meisten Märchen an. Es geht im Folgenden zwar um eine wirklich alte Geschichte. Aber um kein Märchen, sondern um die reale Geschichte einer Glaubensbewegung, die um 1174, also vor etwa 850 Jahren, durch Waldes von Lyon entstand und noch heute besteht. Waldes war als Kaufmann reich geworden. Ihn beunruhigte die Frage, ob er als reicher Mann selig werden kann. Mit den Antworten der Priester gab er sich nicht zufrieden, konnte aber kein Latein, um die damalige Bibel zu lesen. Also beauftragte er Übersetzer, um die heilige Schrift ins Französische übertragen zu lassen. So konnte er selbst darin lesen. Das, was er dann aber las, änderte sein Leben radikal: Er gab sein Geld Armen, lebte wie seine zahlreichen Nachfolger nach dem Vorbild der ersten Jünger in Armut und ging auf Wanderschaft. Er und seine Gefolgsleute predigten von Jesus in der Volkssprache, damit alle die frohe Botschaft verstehen konnten.

Inquisition und Verfolgung

Das führte zwangsläufig zu Konflikten mit der verfassten Kirche und zu einer wechselvollen Geschichte mit Inquisition und Verfolgung. Ketzerei war die Anklage. Viele starben auf dem Scheiterhaufen. Der Schwerpunkt des Waldensertums verlagerte sich von Südfrankreich in die südlichen Alpen, wohin die Waldenser immer mehr zurückgedrängt wurden. Glauben wurde im Untergrund gelebt, die öffentliche Wanderpredigt aufgegeben. Die unwegsamen Täler der Cottischen Alpen, westlich von Turin, boten viele Schutz und Rückzugsorte. Die Prediger tarnten sich fortan als Kaufleute, und feierten so mit ihren "Kunden" Abendmahl, tauften und predigten. Die Bibel galt ihnen als einzige Autorität. Obwohl es auch eine zeitweilige Ausbreitung bis in den süddeutschen Raum gab, konnten sich die Waldenser nur in diesen Bergtälern halten.

Die Nachricht der Reformation in Deutschland und der Schweiz gelangte irgendwann auch zu den südländischen Waldensern, immerhin waren sie gut vernetzt. 1532 schlossen sie sich der Reformation an und entschieden, die Bibel neu ins Französische übersetzen zu lassen. Ein Vetter von Calvin bekam diese Aufgabe. So wurden die Waldenser zu Calvinisten und damit kam es auch zum offenen Bruch mit der römisch-katholischen Kirche. Denn sie bildeten eigene Gemeinden, wählten Kirchenälteste und hatten am Ort wohnende und meist verheiratete eigene Pfarrer. Selbstbewusst nannten sie sich "Waldenserkirche", denn sie hielten sich für die Fortsetzung der Bewegung, die Waldes 400 Jahre vorher begonnen hatte. Die Eigenständigkeit führte zu heftigen Reaktionen der katholischen Machthaber. Blutige Verfolgungen provozierten ebenso hartnäckigen und kämpferischen Widerstand der Waldenser. Erst durch diplomatische Vermittlung des protestantischen Auslandes fand die Unterdrückung kurzzeitig ein Ende. Aber bald folgte die besonders radikale Verfolgung unter Ludwig XIV. Das führte ab 1685 zu einer riesigen Fluchtwelle.

Viertelmillion Flüchtlinge

Es gibt viele Parallelen zwischen dem Schicksal der Hugenotten und den Waldensern. Hugenotten war die Bezeichnung für die Christen aus dem französischen Kernland, die sich der Reformation angeschlossen hatten. Wegen der Verordnung von Ludwig XIV. musste eine Viertelmillion Hugenotten in die umliegenden protestantischen Länder fliehen. Dieses königliche Edikt führte ab 1686 auch die Waldenser nahe an den Abgrund: Sie wurden vor die Wahl gestellt, zum katholischen Glauben zurückzukehren oder im Kerker zu enden. Nur 4000 überlebten und wurden in die Schweiz abgeschoben. Zwar gelang unter Pfarrer Henri Arnaud 1689 tausend bewaffneten Männern (Hugenotten und Waldenser) unter großen Kämpfen gegen die französischen Soldaten die Rückkehr in die Waldenser-Täler, aber die Lage blieb unsicher. 1699 fanden die französischen Waldenser unter ihrem Anführer, Pfarrer Henri Arnaud, nach einer erneuten Ausweisung neue Heimat in Südwestdeutschland. Land wurde ihnen zugewiesen und sie gründeten in Württemberg, Baden-Durchlach und Südhessen eigene Dörfer. Das Einleben sollte durch Privilegien, wie Religionsfreiheit und mehrjährige Befreiung von Steuern, erleichtert werden.

Etwas mehr als 100 Jahre später wurde die Waldenserkirche in die Evangelische Landeskirche Württemberg integriert. Französische Ortsnamen wie Perouse bei Leonberg oder Pinache und Serres nahe Pforzheim und auch einige französische Familiennamen zeugen bis heute von einer langen Waldensergeschichte. Noch heute ist sich die Waldenserkirche ihrer vorreformatorischen Identität bewusst, ruht sich aber nicht auf der Vergangenheit aus, sondern ist als protestantische Minderheitskirche in Italien äußerst aktiv. Der Wappenspruch der Waldenser lautet: "Lux lucet in tenebris – Licht leuchtet in der Finsternis". Ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 5.

Im Jahr 2021 wird in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg besonders an die Geschichte der Waldenser erinnert. Anlass dafür ist der Todestag von Henri Arnaud, Waldenserpfarrer und Oberst, der sich am 8. September 2021 zum 300. Mal jährt. Es ist seinem Glauben und seinem Mut zum Widerstand zu verdanken, dass die Waldenser, die Vertreibung aus den Cottischen Alpen und dem Piemont überstanden haben. Ohne Arnaud gäbe es jetzt keine Waldenserkirche in Italien. Er zog mit etwa 3000 Waldensern Richtung neuer Heimat in Württemberg. Mit Veranstaltungen und Gottesdiensten wird das Jahr 2021 zum "Waldenserjahr".

Durch die Region

Ein Hugenotten- und Waldenserpfad geht die Fluchtroute nach. Er führt vom hessischen Bad-Karlshafen bis in die Alpentäler, aus denen die Waldenser stammen. Von Bad-Karlshafen bis zur Schweizer Grenze sind es 972 Kilometer Wanderweg, der sich in der Schweiz und in Italien und Frankreich fortsetzt. Dieser Fernwanderweg, der in die Sammlung der Kulturrouten des Europarats aufgenommen wurde, führt auch durch unsere Region, teils auf der Strecke anderer Wanderwege von Nagold über Horb, Dettingen und Fischingen, über die Ruine Albeck und an Sigmarswangen vorbei weiter nach Rottweil zur Schweizer Grenze. Dort begegnet einem das Wegzeichen mit blauem Kreis und grüner geschwungener Linie an vielen Stellen, als Erinnerung an eine uralte Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht.