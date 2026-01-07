Hüttenparty der Feuerwehr: Rund 500 Besucher kommen bei Minusgraden am Feuer zusammen

Feuer, Fackeln, Festlaune heißt es auf der Hüttenparty der Stammheimer Feuerwehr. Trotz klirrender Kälte kommen zahlreiche Besucher um das Dreikönigsfeuer zusammen.
Jung und Alt fanden sich um den großen Holzstapel zusammen. Mit dem Beiseitetreten des Feuerwehrmannes begannen sie ihre brennenden Fackeln auf den mühsam und genau aufgestapelten Turm aus Holz zu werfen bis dieser lichterloh in Flammen stand. Mehrere Meter hoch loderten die Flammen. Das Dreikönigsfeuer brannte und das Hüttenfest der Stammheimer Feuerwehr fand seinen Anfang.