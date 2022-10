Besucher feiern in Cresbach in Dirndl und Lederhosen

4 Blau-weiße Dekorationen, Sonnenblumen, Trachten und Lederhosen waren bei der Hüttengaudi in Cresbach angesagt. Foto: Wagner

Längst zählt die Hüttengaudi des VfB Cresbach zu den Highlights des Jahres in der Ortschaft, was mittlerweile auch viele Besucher von außerhalb der Gemeinde Waldachtal in die Sporthalle des VfB lockt.















Waldachtal-Cresbach - Das in seinem Ursprung alt bewährte Rahmenprogramm begeistert nach wie vor. Von der Oktoberfeststimmung in der Sporthalle konnten sich die Besucher auch heuer persönlich überzeugen und wurden umgehend vom Partyfieber der Massen angesteckt. "Das Konzept bleibt wie es ist – die Besucher lieben es", kommentierte der Vorsitzende des VfB Cresbach, Klaus Ziefle, den Erfolg der Hüttengaudi.

Mehr als 50 Helfer

Am vergangenen Samstag freute sich Ziefle vor allem über die Tatsache, dass die Veranstaltung Jung und Alt mitreißt. Dafür legt sich der Verein immer wieder aufs Neue mächtig ins Zeug und überlässt musikalisch wie auch dekorativ nichts dem Zufall bei seinen Veranstaltungen. Mehr als 50 freiwillige Helfer verwandeln die Sporthalle in ein gemütliches, uriges Festzelt. Blau-weiße Dekorationen, Strohballen und Sonnenblumen vermittelten dem Fest einen ländlichen sowie bayrischen Flair. Die Gäste brachten sich mit ihren Trachten und Lederhosen optischen perfekt in das Ambiente ein.

"Schwarzwald Buam" treten auf

Ein Dauerbrenner der Veranstaltung und echte Stimmungskanonen sind die immer wiederkehrenden "Schwarzwald Buam" in der Besetzung mit Stefan Baron (Posaune, Bass, Gesang), Torsten Wassmer (Gitarre, Vocal, Saxofon), Bandleader Ralf Penz (Steirische Harmonika, Akkordeon, Keyboard, Vocal) und Martin Faller (Schlagzeug, Steirische Harmonika). Somit ist die Stimmungsband in der Besetzung der "Alpenchili Band", die Penz erneut und erstarkt aus der Taufe hob.

Kein festes Programm

Niemals stellen die Musiker vor ihren Auftritten ein festes Programm zusammen, sondern orientieren sich stets an der Stimmungslage des Publikums. Und diese entwickelte sich kontinuierlich nur in eine Richtung: Steil nach oben. Voll vom Partyfieber in der Cresbacher Hütte infiziert, ließ das Publikum die Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne. Und selbst nach dem Auftritt der "Schwarzwald Buam" sollte die Stimmung auf keinen Fall abbrechen. Damit das tanzwütige Publikum weiterhin auf seine Kosten kam, lieferte der Veranstalter die passende Musik aus der Dose. "Die Leute wollen schließlich unterhalten werden", verdeutlichte Ziefle.