In diesem Jahr sind nun wieder alle Interessierten und mit der Hütte verbundenen Menschen beim Fest willkommen.

Momentan ist die Hütte noch von Kinder- und Jugendgruppen gebucht, die auf dem Gelände auf 900 Metern Höhe ihre Freizeiten anbieten. Wenn dann die letzte Gruppe das Haus verlassen hat, geht es direkt mit dem Aufbau des Hüttenfests weiter.

Raum für Gemeinschaft

Das Fest beginnt um 10.30 Uhr traditionell mit einem Gottesdienst. Danach können sich die Besucher verköstigen lassen, denn die Küche bietet wieder einiges an. Für die kleinen Besucher gibt es ein reichhaltiges Angebot, und so manches Kind freut sich auf das Kasperle.

Die Bernhardshütte ist ein Jugendfreizeitheim, das Raum für Gemeinschaft bieten will. Der Verein bewirtschaftet das Haus ehrenamtlich und verfolgt keinerlei wirtschaftliche Interessen. Dies ermöglicht anderen Vereinen und Verbänden, Bildungs- und Freizeitangebote für ihre Kinder- und Jugendgruppen anzubieten, die mit kommerziellen Beherbergungsbetrieben nicht realisierbar wären. Auch wird das Haus nicht für private Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Mit dem Umbau, der 2017 beendet war, und der Gestaltung der Außenanlagen wollte der Verein sicherstellen, dass die Hütte auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren als Bildungs- und Freizeitheim erhalten bleibt und ein attraktives Angebot im Schwarzwald für die Zukunft gesichert ist.

In der Corona-Zeit konnte und durfte man das Haus nicht anbieten und es musste trotzdem unterhalten werden. Doch seit einigen Monaten ist wieder Leben in und rund um das Haus.

Weitere Einnahmen dringend nötig

Der Verein ist neben den Übernachtungskosten auf weitere Einnahmen angewiesen, und die Mitglieder sind kreativ gewesen, galt es doch, fast eine Million Euro für die Sanierung zusammenzubringen. Das Hüttenfest ist ein Meilenstein in der Finanzierung.

Die Hütte wurde aus dem Abbruchmaterial der alten Fideliskirche durch viel Eigenarbeit der Jugend gebaut. 1956 wurde sie eingeweiht und mehrmals umgebaut, so dass sie heutigen Ansprüchen entspricht. Mit der Hütte verbinden viele Menschen, vor allem aus Villingen viele Erinnerungen. Die Pfarreien der Seelsorgeeinheiten bieten immer wieder Hausfreizeiten in den Sommermonaten an. An den Wochenenden sind verschiedene kirchliche und weltliche Verbände zu Freizeiten und Treffen auf der Hütte.

Die Mitglieder des Bernhardshüttenverein freuen sich, wenn sich am Sonntag, 18. Juni, viele Menschen auf den Weg zur Friedrichshöhe machen, sei es zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Autofahrer müssen jedoch wissen, dass die Hütte momentan nur von Vöhrenbach aus, angefahren werden kann. Zahlreiche Parkplätze sind vorhanden.