Hütte in Bad Herrenalb eingeweiht: Rotwild in seiner natürlichen Umgebung beobachten

Neue Beobachtungshütte am Hirschgehege: Die Härtwig-Stiftung in Bad Herrenalb investiert in Naturschutz und Umweltbildung. Sie trug mit 13 500 Euro den Großteil der Kosten.
Das Hirschgehege in Bad Herrenalb hat ein neues Schmuckstück: Eine massive Holzbeobachtungshütte bietet Besuchern ab sofort nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern auch einen eindrucksvollen Blick auf das Rotwild, das auf der rund sechs Hektar großen Anlage lebt und Besuchern die Möglichkeit eröffnet, das Leben der heimischen Wildtierart zu studieren.