1 Die Mitglieder des Vereins Hütte Göttelfingen freuen sich auf die anstehende Feier. Foto: Verein

Die Hütte Göttelfingen feiert am Wochenende 20-jähriges Bestehen. An allen drei Tagen ist Programm geboten.









Das 20-jährige Vereinsbestehen feiert die Hütte Göttelfingen am kommenden Wochenende, 16. bis 18. August. An allen drei Tagen ist Programm geboten. Am Freitag, 16. August, legen bei der „Triple L DJ Night“ die drei DJs LeShuuk, Lunax und Lizot auf. Tickets zur Veranstaltung können noch im Internet unter www.huette-goettelfingen.de erworben werden. Einlass zur Veranstaltung ist ab 20 Uhr.