Die Aufführungen des Stücks in drei Akten sind am Freitag, 4., und Samstag, 5. April, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Göttelfingen. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Zum Inhalt: Hans-Georg studiert in einem Stift, in dem er auf den Beruf des Pfarrers vorbereitet werden soll. Zumindest sind seine Eltern Gertrud und Karl Heimerdinger der Meinung, dass dies so ist. Und sie freuen sich schon, wenn sie ihren „Pfarrer in spe“ in den Semesterferien wiedersehen.

Doch es kommt alles anders. Zuerst stellt eine junge Frau ihr Zelt direkt vor dem Haus der Heimerdingers auf. Dann gibt Karl als Ortsvorsteher seine Zustimmung, dass die Verbindungsstraße zu der geplanten Hotelanlage direkt durch Otto Knöpfles Grund gebaut wird. Und obendrein stellt sich heraus, dass Hans-Georg das Stift verlassen hat. Aber es passiert noch weit mehr, was zur Verwirrung beiträgt.

Ein Abend ausverkauft

Die Spieler sind Karl Lutz, Petra Roller, Falco Fuhrmann, Petra Finkbeiner, Uwe Reinhardt, Ursula Wolf und Helmut Lutz, als Souffleuse ist Bärbel Kirn-Gutekunst im Einsatz. Regie und Organisation liegen in den Händen von Marc Hammann.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Seewald-Apotheke in Besenfeld zum Preis von zehn Euro erhältlich. Die Veranstaltung am Samstag, 5. April, ist bereits ausverkauft. Zur Hauptprobe lädt der Verein für Mittwoch, 2. April, um 18 Uhr ins Bürgerhaus Göttelfingen ein. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es wird auch bewirtet. Der Eintritt ist frei.

Die Gemeinde Seewald bietet gemeinsam mit der Alterswehr der Feuerwehr Seewald einen Fahrservice für Senioren an. Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt zwei Euro pro Person und kommt der Jugendfeuerwehr Seewald zugute. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann bis zum 28. März bei der Gemeinde unter Telefon 07441/946 00 erfolgen.