1 Rosina Schneider (Mitte) freut sich auf die EM. Foto: Eibner

Die Hürdensprinterin des TV Sulz absolviert am Donnerstag ihren Vorlauf bei der Hallen-Europameisterschaft in Apeldoorn (Niederlande).









Am Dienstag ging es für Rosina Schneider und die weiteren deuschen Athleten und Athletinnen in Richtung Niederlande. Ab Donnerstag finden in Apeldoorn – eine Stadt mit knapp 170.000 Einwohnern – die Europameisterschaften unter dem Hallendach statt. Für Schneider ist es nach der Freiluft-EM in Rom im vergangenen Jahr der zweite internationale Start bei den Damen.