1 Rosina Schneider in Action: Die Sprinterin des TV Sulz hat sich bei der Hallen-EM gut geschlagen. Foto: Eibner

Hürdensprinterin Rosina Schneider scheitert bei der Hallen-EM in Apeldoorn knapp im Halbfinale.









Link kopiert



Rosina Schneider umarmte Marlene Maier herzlich, die beiden stärksten deutschen Hürdensprinterinnen sorgten für einen emotionalen Moment bei den Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn. So eben hatte Maier, die am Freitag zudem Geburtstag hatte und 23 Jahre alt wurde – den Einzug ins Finale geschafft, Schneider hingegen fehlten vier Hundertstel für den Einzug unter die Top-8.