Hülschenmatthalle in Eichen: Die alte Halle bekommt einen Anbau

Mit einem kleinen Spatenstich haben Ortsvorsteher Rudi Wassmer und sein Stellvertreter Michael Schwald am Mittwochabend den Bau des neuen Anbaus an die Hülschematthalle in Eichen eingeleitet. Mit dem Bau muss in diesem Jahr noch begonnen werden, sonst erhalten die Bauherren keine Fördermittel. „Wir sind froh, dass es anfängt“, sagte Rudi Wassmer. Neben der Halle wird ein zweigeschossiger, gleich hoher Anbau wie die Halle errichtet. Im Erdgeschoss werden WCs, darunter auch ein Behinderten-WC, untergebracht, sowie eine Sommerküche und Funktionsräume. Das Obergeschoss beherbergt einen 105 Quadratmeter großen Saal, in dem sich kleine Gruppen treffen können. Zunächst wird der Boden neben der Halle ausgegraben und der Öltank herausgenommen. Dann kommen Kies, eine Dämmung und eine Bodenplatte auf die Fläche. Der Ahornbaum auf der Wiese muss dem Anbau noch weichen.