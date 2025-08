Andrea Seger übernimmt in der Handwerkskammer Konstanz eine Führungsaufgabe. Die Hüfingerin will junge Menschen für Handwerk begeistern.

Sie will junge Menschen bei der Berufswahl unterstützen, und das am liebsten mit dem Ziel Handwerk: Andrea Seger ist die neue Fachbereichsleiterin Ausbildung und Prüfung bei der Handwerkskammer Konstanz. Ursprünglich stammt sie aus einer alteingesessenen Hüfinger Familie, lebt aber seit vielen Jahre in Konstanz.

Nach einem berufsbegleitenden Masterabschluss in Marketing in Zürich arbeitete Andrea Seger rund 20 Jahre lang in der Werbebranche, zuletzt in Führungspositionen. 2015 machte sich Andrea Seger als Beraterin für Unternehmenskultur selbstständig. In dieser Zeit begleitete sie Unternehmen bei Veränderungsprozessen und bei der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber.

Sie arbeitet mit einem Team aus 17 Mitarbeitern

Die neue Stelle sei für sie auch deshalb attraktiv gewesen, weil sie nun wieder die Möglichkeit habe, mit einem Team zu arbeiten, was sie in ihrer Zeit in der Werbebranche durchaus sehr geschätzt habe. Nun arbeitet sie mit einem Team von 17 Mitarbeitern, das in seinen vielfältigen Aufgaben die Bandbreite einer Handwerksammer widerspiegele. Es seien einerseits sehr formale Bereiche wie die Überwachung und Einhaltung der Handwerksordnung oder Prüfungsorganisation, beispielsweise Gesellenprüfungen. Andererseits liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit in der Verbesserung der Kommunikation zwischen Betrieben, Auszubildenden und Berufsschulen.

Digitale Angebote wie die Nutzung von Informationsportalen oder Beratungshilfen könnten aus ihrer Sicht dazu beitragen, Abläufe zu vereinfachen und Unsicherheiten zu reduzieren, sagt Seger. Ihr erklärtes Ziel: Die Ausbildungsprozesse im regionalen Handwerk zu verbessern und die Rahmenbedingungen für Betriebe und Auszubildende weiterzuentwickeln. Da sie sich noch in manche Bereiche einarbeiten müsse, setze sie sehr auf die Experten in ihrem Team.

Früher in der freien Wirtschaft tätig

Ihre früheren Berufserfahrungen in der freien Wirtschaft und als selbstständige Unternehmerin sei für sie das tragende Gerüst für die neuen Aufgaben. Natürlich werde sie, gemeinsam mit ihrem Team, methodisch auch Instrumente der Künstlichen Intelligenz integrieren. Analysen, Statistiken, Auswertungen und Prozesse können optimiert werden, um Verbesserungen in der beruflichen Ausbildung für alle Beteiligten zu erreichen. Es gebe immer wieder herausfordernde Ausbildungssituationen zwischen Betrieben und Auszubildenden, in denen eine professionelle Beratung seitens ihres Teams für beide Seiten eine praktikable und notwendige Hilfe sei.

Über 100 unterschiedliche Ausbildungsberufe

Dabei gehe es ihr nicht nur um die Einhaltung formaler Vorgaben der Handwerksordnung, sondern um tragfähige Lösungen für alle Beteiligten. Andrea Seger sieht ihre Stärke darin, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und Kommunikation zu fördern. „Am Ende haben wir doch alle das gleiche Ziel – eine gute Ausbildung“, betont Andrea Seger.

Noch immer gebe es bei vielen Jugendlichen Vorbehalte gegen manche Ausbildungsberufe, obwohl ihrer Ansicht nach die Diskrepanz zwischen akademischen Berufen und Handwerksberufen kleiner werde, sagt Seger.

Im Handwerk in Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 18 267 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, was einem Anstieg um 2,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotzdem ist die Lücke zwischen Ausbildungsangebot und -nachfrage noch nicht geschlossen, da das Handwerk theoretisch rund 22 000 junge Menschen hätte ausbilden können. Viele technische Ausbildungsberufe seien mittlerweile sehr komplex und auf einem hohen Niveau. Daher sollten diese Entwicklungen den Jugendlichen in Schulen attraktiv vermittelt werden, so Seger. Es gehe zum Beispiel auch darum, das Handwerk kennenzulernen.

Schreiner, Installateure, Bäcker oder Kfz-Mechatroniker sind den meisten als Berufe bekannt. „Aber wer weiß, dass es über 100 unterschiedliche Ausbildungsberufe im Handwerk gibt? Vom Augenoptiker über den Energietechniker bis hin zum Zahntechniker – ganz zu schweigen von den unzähligen Karrieremöglichkeiten, die das Handwerk bietet.“ Andrea Seger ist der festen Überzeugung: Nach der Lehre muss noch lange nicht Schluss sein.

Die Handwerkskammer

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Die Handwerkskammer Konstanz ist für alle Handwerksbetriebe in den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis da. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die auf der verpflichtenden Mitgliedschaft der Handwerksbetriebe beruht. Im Rahmen der Selbstverwaltung übernimmt sie hoheitliche Aufgaben und vertritt mit weiteren Organisationen die Interessen des Handwerks gegenüber der Politik. Als Servicezentrum berät die Handwerkskammer ihre Mitgliedsbetriebe in rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen, fördert Innovation und Austausch und unterstützt die Aus- und Weiterbildung.