Hüfinger Sommertheater: Stadtgeschichte lockt auf Naturbühne

1 Vor ausverkauften Rängen mit rund 250 Gästen feiert am Donnerstagabend auf der Römerbadwiese das Hüfinger Sommertheater „Ich bin…“ Premiere. Foto: Roland Sigwart

Das Stück „Ich bin...“ feierte vor ausverkauften Rängen im Römerbad eine gelungene Premiere. 20 Laienschauspieler stellen fünf Episoden aus dem Geschichtsbuch dar.









Link kopiert



„Volles Haus“ am Donnerstagabend bei der Premiere des Hüfingers Sommertheaters „Ich bin…“ beim Römerbad: Rund 250 Gäste feierten auf dem ausverkauften Theatergelände die rundum gelungene Aufführung und damit auch den neuen Regisseur des Hüfinger Sommertheaters, Olaf Jungmann. Szenenapplaus immer wieder während der Aufführung und tosender Schlussapplaus war der Dank des begeisterten Premierenpublikums an die engagierte Schauspielgruppe, die mit der 2024er-Auflage des Sommertheaters ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Hüfinger Theatertradition aufschlägt.