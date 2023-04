1 Schwimmt in diesem Bereich des Riedsees, der auf Hüfinger Gebiet liegt, bald eine Photovoltaikanlage? Entsprechende Pläne werden derzeit geprüft. Foto: Andreas Ambrosius

Die Stadt Hüfingen hat ein Planungsbüro beauftragt, zu prüfen, ob man auf dem Riedsee eine schwimmende Photovoltaikanlage erstellen kann. Das gefällt vor allem den Anglern nicht. Wilde Gerüchte machen derzeit die Runde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was wird da im Hüfinger Rathaus ausgeheckt? Diese Frage stand im Raum, nachdem Michael Birk, Vorsitzender der Hüfinger Fischervereinigung, vor einigen Wochen einen Anruf von einem Planungsbüro erhalten hatte. Birk wurde zum Thema Besucherlenkung und einer möglichen Photovoltaikanlage (PV) auf dem See befragt. Der Verein kümmert sich um das Gewässer und hat hier auch seinen Platz. Michael Birk wusste zu diesem Zeitpunkt von alledem nichts, wie er unserer Redaktion bestätigte. Anfang März hakte dann im Gemeinderat Michael Steinemann vom Bürgerforum bei Bürgermeister Michael Kollmeier nach, was denn am Riedsee genau geplant sei, denn bis dato war auch er als Ratsmitglied nicht in etwaige Planungen eingeweiht. Gerüchte, dass Vereine ihren Platz am See möglicherweise räumen müssten, hatten die Runde gemacht.