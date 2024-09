1 Viele Besucher kamen in die Hüfinger Festhalle. Vorne im Bild der Tisch mit den Stadträten. Die Amtseinführung von Patrick Haas fand im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt. Foto: Roland Sigwart

Der neue Rathauschef ist offiziell in Amt und Würden. In der Stadt ist Aufbruchstimmung zu spüren. Für seine Ziele erhält der Neue anhaltenden Applaus.









Es war eine nicht ganz übliche Gemeinderatssitzung in Hüfingen am Donnerstagabend: vor der Bühne in der vollen Stadthalle, auf der Bühne die Hüfinger Stadtmusik. Nun war auch der Anlass ein besonderer: Die Ratssitzung wurde nämlich für die Amtseinführung von Bürgermeister Patrick Haas genutzt.