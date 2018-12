Hüfingen Zwei Preisträger bei Empfang

Hüfingen. Wer sind der oder die Preisträger des Sozialpreises der Stadt? Beim Neujahrsempfang am 6. Januar um 11 Uhr in der Festhalle wird der Vorhang gelüftet und der oder die Preisträger des erstmals vergebenen Sozialpreises der Stadt Hüfingen werden geehrt. "Wir hatten etliche sehr gute Vorschläge und die Jury hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht", äußert sich Bürgermeister Michael Kollmeier und verrät: "In diesem Jahr gibt es zwei Preisträger."