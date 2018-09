Die 20-jährige Corinna Kurth stammt aus Hüfingen und singt schon seit sie denken kann. Im Alter von 13 Jahren besuchte sie mit "We will rock you" ihr erstes Musical und war sofort begeistert. Seitdem hat sie die Faszination für die Bühnenshows, in denen Tanz, Gesang und Schauspiel miteinander vereint werden, nicht mehr losgelassen. Mit 14 Jahren begann Kurth, Gesangsunterricht zu nehmen, ein Jahr später kam Ballett dazu. Von ihrem Vater lernte sie das Gitarrespielen und auch im Klavier ist sie geübt. Wer sich selbst von ihrem Talent überzeugen möchte, hält am besten nach der Band Sunshine Music Ausschau, mit der Kurth in Begleitung ihres Vaters auf verschiedenen Veranstaltungen in der Umgebung auftritt.