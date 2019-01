Hüfingen Zum Supermarkt kommt noch ein Restaurant

Schon vor knapp einem Jahr, als die extra gegründete Fort Hüfingen Entwicklungsgesellschaft mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit ging, war klar, dass in dem Gebiet im Hüfinger Süden mehr Entwicklung möglich ist. Und es stand fest, dass der Vollsortimenter nicht allein 20 557 Quadratmeter belegen wird, sondern nur den ersten Bauabschnitt in der Entwicklung des Gebietes darstellt.

Nun gibt es ein weiteres Bauvorhaben für das Weiheröschle: Der Eigentümer des Grundstückes möchte dort neben Edeka ein Restaurant ansiedeln. Auf knapp 400 Quadratmetern – inklusive Außenbewirtung – sollen Speisen serviert werden. Allein die 51 Parkplätze und die 21 Fahrradstellplätze sprechen für die Größe der Anlage, deren Gebäude eine Fläche von 630 Quadratmetern umfassen sollen. Ein Fast-Food-Restaurant oder einen Imbiss schließt der Bebauungsplan aus. Auch ein weitererEinzelhändler, Glücksspiel oder Angebote des Rotlichtmilieus werden nicht möglich sein.