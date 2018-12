Hüfingen Zauberhafte Hofweihnacht lockt

Die Eltern Maximilian und Elisabeth haben großes Glück, dass ihre beiden Söhne Benedikt und Simon und Tochter Katharina ihre berufliche Erfüllung auf dem Hof gefunden haben und diesen übernehmen. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Aufgabenbereich, zusammen sind sie erfolgreich. Mit der heimischen Hofweihnacht draußen und drinnen mit vielen zauberhaften Angeboten wollen sie aber auch über ihre Arbeit auf dem Hof informieren. Dabei wird Maximilian Bogenschütz für alle Fragen zur Bio-Produktion von Demeter und zur artgerechten Tierhaltung zur Verfügung stehen. Der Hof öffnet Tor und Türen. Während man in der guten Stube am Kaminofen Kaffee trinken kann, darf auch der Stall besucht werden – und man kann zum Beispiel beim Melken zuschauen.

Maximilian Bogenschütz hat den Hof von seinen Eltern übernommen und war hauptberuflich Lehrer. Morgens als erstes in den Stall, dann zur Schule und abends wieder im Stall – so stellte sich der Berufsalltag für ihn dar. Bereits im Jahr 1981 konnte er seine Eltern davon überzeugen, den landwirtschaftlichen Mischbetrieb auf einen biologisch-dynamisch produzierenden Betrieb mit Demeter-Siegel umzustellen. Hier wird nichts hinzugekauft, alles stammt aus eigener Produktion im geschlossenen Kreislauf. Als einer der ersten Bio-Höfe in der Region wurde er damals von vielen belächelt, heute gilt sein Betrieb als beispielhaft. Viele Feriengäste halten schon seit über 30 Jahren die Treue zum Hof und zur Familie Bogenschütz, sie schätzen das Leben auf dem Bauernhof. Kinder sind hier willkommen und können viele Erfahrungen mit Tieren sammeln. Zur Hofweihnacht kommen sogar Stammgäste aus der Schweiz, um mit anzupacken und zu helfen. Auch junge Fußballer verbringen manche Wochenenden auf dem Hof. Ganz begeistert war die U19 Mannschaft der SC Freiburg von den Erlebnistagen auf dem Bauernhof.

Ein weiteres Standbein ist seit zehn Jahren die Vermarktung der eigenen Produkte von 40 Schweinen, 60 Milchkühen und rund 120 Hühnern im eigenen Hofladen und auf den Wochenmärkten in Donaueschingen (Freitag) und VS-Schwenningen (Samstag).

Auch bei der fürstlichen Weihnachtswelt in Donaueschingen ist das selbst gebaute Knusperhäusle vom Hof Bogenschütz nicht mehr wegzudenken und verleiht der Veranstaltung eine ganz besondere heimelige Atmosphäre. Ihm folgten ein Hänsel-und-Gretel-Stall für Würste, ein Ofenhaus für Waffeln und ein Zuckerstangenhaus für gebrannte Mandeln und Donuts. Elisabeth Bogenschütz ist eine begnadete Bäckerin und hat fürs Wochenende mit viel Liebe und künstlerischem Anspruch allerlei Weihnachtsgebäck hergestellt.

Hinzu gesellen sich etwa ein halbes Dutzend Aussteller, es gibt viele Angebote und die Besucher dürfen obendrein auf einige Überraschungen gespannt sein.

Die Hofweihnacht im und um den Hof Bogenschütz in Sumpfohren findet am kommenden Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt. Es gibt Bauernhoftiere zum Anfassen, Weihnachtsgebäck aus eigener Herstellung, eine Adventsausstellung mit Verkauf, Ponyreiten und Kutschfahrten, wenn es die Witterung erlaubt, Alpaka-Spaziergänge, eine Märchenstunde für Kinder und Erwachsene, regionale Speisen und Getränke direkt vom Hof, jede Menge Informationen sowie genügend Platz drinnen und draußen zum Genießen, Erleben und Staunen.