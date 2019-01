Hüfingen Wo Altes charmant mit Neuem verschmilzt

Hüfingen. Vier Jahre lang hat er fast jeden Freitagnachmittag und Samstag dort verbracht. Rund 4000 Arbeitsstunden haben sich laut seinen Aufzeichnungen über die Zeit angesammelt – in Wirklichkeit werden es wohl noch einige mehr sein.

Nichtsdestotrotz sprühen seine Augen vor Tatendrang und sein Kopf ist randvoll mit neuen Ideen. Für jeden Winkel des Hauses hat er eine andere Vision, die es umzusetzen gilt. Kaum über die Schwelle der ehemaligen Scheune getreten, deutet er auch schon nach oben. In einigen Metern Höhe hängt ein altes verrostetes Rad: "Das ist eine Krächmale, eine Art Heugabel, die früher dazu genutzt wurde, das Heu auf den Dachboden zu bekommen. Wir werden sie als Lampenhalter benutzen." Die 18 Meter langen Holzbalken, die er aus dem Boden der Scheune geholt hat, stellen für ihn ein schier endloses Potenzial dar. Von einem befreundeten Zimmermann in sechs Zentimeter dicke Bretter zugesägt, dienen sie ihm nicht nur als Verkleidung der Fensterbänke und Treppenstufen, sondern auch als Werkstoff für die Inneneinrichtung: Jede Menge Möbel – von der Regalwand bis zum Küchentisch – sollen noch aus dem drei Jahrhunderte alten Holz entstehen. Alles selbstgebaut, versteht sich. "Was du noch so alles machen willst", versucht Susanne Bucher ihrem Mann gelegentlich etwas Einhalt zu gebieten.

In der Tat entsteht beim Rundgang durch das Haus der Eindruck, dass der Familie auch in Zukunft nicht langweilig werden dürfte. Auf einer Wohnfläche von 600 Quadratmetern wird beim Umbau nichts halbherzig gemacht. Bis ins kleinste Detail legen die Buchers Wert darauf, dass so viel wie möglich vom alten Charme des Gebäudes erhalten bleibt, gleichzeitig aber alles den modernen Wohnansprüchen gerecht wird. Einmal stellt sich der Familienvater unter einen großen Holzbalken: "Tatsächlich ist das gar kein Balken, es sieht nur so aus. Ich habe hier einen Betonvorsprung mit Holz verkleidet", verrät er sein Geheimnis. Der Clou dabei? "Weil man am echten Balken gegenüber sieht, wie die einzelnen Teile in ineinander verhakt sind, habe ich diese Schnittstelle auch in der Verkleidung vorgetäuscht, um es möglichst echt aussehen zu lassen." Aus diesem Grund wurde auch die Kante schräg gelassen. "In einem alten Haus ist nun einmal nichts wirklich gerade", fügt Susanne Bucher an.