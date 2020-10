Hüfingen Wie soll das Alpaka aus Sumpfohren heißen?

Unter etlichen Einschriften wurden nun drei Favoriten gekürt, aus denen nun der endgültige Name ausgewählt werden soll. Zur Auswahl stehen: Nepomuk, Linus und Paco. Ob Nepomuk, Linus oder Paco – der neue Hofbewohner kam unter guten Vorzeichen zur Welt: Es war ein schöner Herbsttag. Da es in den Anden, wo die Alpakas ursprünglich heimisch sind, sehr kühl ist, kommen deren Babys an eher warmen Tagen zur Welt. Das erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit und das von der Geburt noch nasse Fell kann an der Luft trocknen. Mit ihrem kleinen Hengst ging Alpaka-Stute Klara übrigens ganze 358 Tage schwanger.

