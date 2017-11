Hüfingen Wie schnell ein Hacker zuschlägt

Hüfingen (guy). So lautet ein Richtsatz der amerikanischen Bundespolizei FBI. Das Thema ist jedoch nicht nur in den USA ein Problem, auch hierzulande häufen sich die Fälle der digitalen Kriminalität.

Das Thema passte daher gut zum ersten Hüfinger Unternehmerfrühstück, das in der Lackiererei von Rocco Scarciolla stattfand. Die Veranstaltung soll neben dem informativen Teil auch dazu dienen, lokalen Unternehmern eine Möglichkeit zu geben, in Dialog zu treten und Netzwerke zu schaffen. Mit rund 70 angemeldeten Teilnehmern sei die Resonanz sehr gut gewesen: "Wir sind damit echt zufrieden", sagte Daniela Oklmann von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Netzwerk-Thema sei aktuell und werde immer wichtiger, sagte IHK-Vizepräsident Steffen Würth. "Keiner ist in einem Vakuum unterwegs. Netzwerke werden in der Zukunft helfen und stärken", so Würth.

Referent an diesem ersten Treffen war Reiner Schneckenburger, Leiter der Kriminalinspektion Cyberkriminalität und Digitale Spuren bei der Kriminalinspektion Rottweil. Dabei hatte er den 22-jährigen Informatiker Florian Schüssler, der sich für die Polizei mit der Sicherheit und Gefahrenabwehr im digitalen Bereich beschäftigt.