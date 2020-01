Hüfingen Wie Ingo Scholz mit "Wer wird Millionär"-Gewinn umgeht

Seinen Gewinn hat er so investiert, wie er sich das auch vorgenommen hatte – in ein Wohnmobil. Auf den Namen "Susi" getauft, war es schon in der Weltgeschichte unterwegs: "Ich war viel unterwegs, wie etwa mit Susi in Russland. Eine mehrere Monate lange Reise habe ich mit ihr bisher nicht unternommen. Aber ich nutze sie dennoch regelmäßig." Ein neues Rennrad wurde mit dem Geld auch gekauft, ein Großteil davon sei allerdings in die Zukunft geflossen: "Ich habe viel Altersvorsorge betrieben. Ich kann jetzt mit einem guten Sockel beginnen. Mindestens die Hälfte davon ist so investiert."

Wohin mit dem ganzen Geld?

Mit einer solchen Menge Geld habe man auch mit einer anderen Art von Sorgen zu tun, erklärt Scholz. "Bei kleineren Investitionen ist die Fallhöhe natürlich nicht so groß. Wenn man plötzlich mit einer solchen Summe zu tun hat, dann sieht das anders aus." Er ergänzt: "Was zum Beispiel, wenn die Bank Pleite geht? 100.000 Euro sind sicher – und der Rest?" Außerdem die Frage: In was soll das Geld überhaupt angelegt werden: "Da kommen plötzlich Tausende und bieten dir was an. Und natürlich kennt man die Berichte über all jene Lotto-Gewinner, die ihr Geld in Nullkommanichts verprasst haben. So soll es natürlich nicht laufen."

Vielleicht sei es gut, nicht den kompletten Gewinn bei "Wer wird Millionär" errungen zu haben: "Ich bin jüngst froh, dass mein Konto sich wieder im normalsterblichen Bereich befindet. Da musst man sich selbst immer wieder einfangen", so Scholz. Es seien vor allem die vielen Kleinigkeiten, die sich summieren: "Klar kann ich fünfmal die Woche immer auswärts essen gehen, das geht schon. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann verschwindet das Geld und ich bin pleite." Sorgen und Probleme, die erst mit dem Geld kommen.

Scholz kommt mit der Situation auch so gut klar, weil er sich damit auseinandersetzt und Rat einholt. Etwa bei einem Finanzberater, der ihm hilft. Aber auch bei seinem Professor, der mit einer ähnlichen Erfahrung umgehen musste: "Ich hatte das Glück, dass er auch in kurzer Zeit zu sehr viel Geld gekommen ist." Der Professor rät dazu, den Wünschen auch ein Stück weit nachzugeben: "Er sagte mir auch, dass ich mich belohnen soll." Aber im weiteren Schritt zähle dann eben die Vernunft. "Was ich jetzt vor allem tun kann: Das was ich will. Allerdings nicht unbegrenzt, die Möglichkeiten müssen durchdacht werden." Mancher Lottogewinner renne sofort ins Autohaus und kaufe sich den neuesten Luxus-Flitzer: "Das geht schon. Nur nicht immer."

"Es war einfach da"

Nach so einem Gewinn rechnet man auch irgendwie damit, dass das Geld in irgendeiner besonderen Art und Weise ankommt: "Ich habe das Konto aufgemacht und es war einfach da", erklärt Scholz. Von der Produktion erfahre man, dass es etwa vier Wochen nach der Sendung ankommt. "Nach zehn Tagen war es da." Profan, nüchtern.