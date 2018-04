Hüfingen Wer vermisst seinen Ehering?

Vielleicht, so mutmaßt Hensler, habe der Träger selbst Gartenarbeiten gemacht und das edle Stück dabei verloren. So kam es zur Deponie und von dort irgendwann in den Garten in Behla. "Ein Goldschmied kann das sicher wieder richten", sagt Hensler, der den Hochzeitsring zurückgeben möchte. Eine Bedingung stellt er allerdings: "Wer immer ihn abholen kommt, die Hochzeitsurkunde oder ein irgendwie gearteter Nachweis sollte mit dabei sein."